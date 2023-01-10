觀塘小巴撞壆十傷 司機暈倒 乘客臨危不亂助掌軚煞車

觀塘發生涉及小巴的交通意外。一輛綠色專線小巴經鯉魚門道駛近觀塘警署時，突然失控撞欄，司機疑撞車後暈到，但小巴去勢未止高速滑行，有乘客見狀臨危不亂，即上前協助操控軚盤及煞停小巴。警方及消防員接報到場，小巴司機一度被困，由消防救出，車上其餘9人受輕傷。

64歲小巴司機姓杜，由消防救出，頭和頸受傷，送院時清醒。據指，司機昨早6時05分開第一轉車，意外時所駕駛第22轉車。消防及救護到場後，先分流傷者，有乘客躺在附近分流墊，救護員即場治理，傷勢較輕的坐在一旁等候，有家長抱著嬰兒，受傷4男5女乘客(17至73歲)，送往聯合醫院治理，分別報稱背、頸、腰及胸口痛等。

