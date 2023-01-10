觀塘小巴撞壆十傷 司機暈倒 乘客臨危不亂助掌軚煞車

觀塘發生涉及小巴的交通意外。一輛綠色專線小巴經鯉魚門道駛近觀塘警署時，突然失控撞欄，司機疑撞車後暈到，但小巴去勢未止高速滑行，有乘客見狀臨危不亂，即上前協助操控軚盤及煞停小巴。警方及消防員接報到場，小巴司機一度被困，由消防救出，車上其餘9人受輕傷。
64歲小巴司機姓杜，由消防救出，頭和頸受傷，送院時清醒。據指，司機昨早6時05分開第一轉車，意外時所駕駛第22轉車。消防及救護到場後，先分流傷者，有乘客躺在附近分流墊，救護員即場治理，傷勢較輕的坐在一旁等候，有家長抱著嬰兒，受傷4男5女乘客(17至73歲)，送往聯合醫院治理，分別報稱背、頸、腰及胸口痛等。
意外於昨午約1時發生，一輛觀塘到將軍澳的10M專線小巴在鯉魚門道轉入將軍澳道時，轉彎時懷疑失控，先撞到鐵欄，再撞向右邊石壆始停下。意外後，小巴右邊車頭撞凹，車頭燈破爛，右邊車尾防護欄及車尾燈鬆脫。
意外一刻乘客李先生曾協助掌控軚盤及煞車。他直言「我都唔想死」，過程十分驚險。他憶述當時情況指，小巴轉彎時沒有減速，形容小巴「純粹想快，接著撞車，(當時)全車混亂，(撞車後)我見佢(司機)暈倒，車輛繼續高速行駛，我覺得唔對路，協助他控制軚盤，因為我有車牌，緊急協助他控制煞停小巴。」