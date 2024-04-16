觀塘工廈信箱偷支票 再竄改兌現25萬 詐騙集團6男女落網

一個支票詐騙集團過去3個月偷取觀塘工廈信箱的支票，竄改收款人和金額，再到銀行嘗試兌現存入傀儡戶口，涉及38張經竄改支票共100萬元，其中27張已被兌現，涉及金額約25萬元(警方直播)

一個支票詐騙集團過去3個月偷取觀塘工廈信箱的支票，竄改收款人和金額，再到銀行嘗試兌現存入傀儡戶口，涉及38張經竄改支票共100萬元，其中27張已被兌現，涉及金額約25萬元；警方過去2日展開行動，在觀塘拘捕包括主腦在內的6名男女，相信已成功瓦解該詐騙集團。

觀塘警區重案組第一隊梁曼儀督察今日(16日)表示，2月至4月期間接獲多名市民報案，指銀行戶口被人使用修改過的支票提取現金。經追查後，相信由同一個支票詐騙集團所為，在過去2日採取行動拘捕5男1女(24至61歲)，當中包括集團主腦，全部持有香港身份證，報稱地盤工人、物流、財務公司職員及無業，涉嫌盜竊及串謀詐騙罪，警方相信行動已成功瓦解該支票詐騙集團。