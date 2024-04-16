觀塘工廈信箱偷支票 再竄改兌現25萬 詐騙集團6男女落網

一個支票詐騙集團過去3個月偷取觀塘工廈信箱的支票，竄改收款人和金額，再到銀行嘗試兌現存入傀儡戶口，涉及38張經竄改支票共100萬元，其中27張已被兌現，涉及金額約25萬元；警方過去2日展開行動，在觀塘拘捕包括主腦在內的6名男女，相信已成功瓦解該詐騙集團。
觀塘警區重案組第一隊梁曼儀督察今日(16日)表示，2月至4月期間接獲多名市民報案，指銀行戶口被人使用修改過的支票提取現金。經追查後，相信由同一個支票詐騙集團所為，在過去2日採取行動拘捕5男1女(24至61歲)，當中包括集團主腦，全部持有香港身份證，報稱地盤工人、物流、財務公司職員及無業，涉嫌盜竊及串謀詐騙罪，警方相信行動已成功瓦解該支票詐騙集團。
調查發現集團成員角色分工明確，分別負責偷支票、入票及提供傀儡戶口。集團針對觀塘擁有多間辦公室的工廈，成員到工廈偷取載有支票信件，以沙膠和原子筆竄改支票上收款人和金額，再將支票存入傀儡戶口，或直接到銀行櫃台提取現金，藉此欺騙銀行及盜取受害人金錢。
集團過去3個月期間行使共38張經竄改支票，涉及100萬元，當中27張成功過數，涉及25萬元，每張金額由1,000至幾萬元不等；餘下74萬元因金額過大或簽名不符未能轉賬，最大一筆款項30萬元。