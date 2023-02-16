觀塘掃黃搗無牌按摩院及賣淫場所 9人被捕包括3外籍女檢避孕套潤滑油

觀塘警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日(15日)下午約3時聯同觀塘警區雜項調查隊人員，於觀塘商貿區一帶展開聯合掃黃行動，打擊區內色情活動，並突擊搜查興業街一個單位，搗破一個懷疑賣淫場所，拘捕3名外籍女子，年齡介乎29歲至45歲，涉嫌「協助管理賣淫場所」及「違反逗留條件」，其中兩人懷疑無配戴口罩。
警同日晚上將軍澳拘男負責人
警方同日晚上在將軍澳區拘捕一名39歲姓袁男負責人，涉嫌「管理賣淫場所」、「僱用不可合法受僱的人」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》。所有被捕人正被扣留調查。警員在單位內檢獲一批證物，包括記帳簿、價錢單張、按摩床、保險套，按摩油、計時器、紙內褲及毛巾等物品。
另外，秀茂坪警區特別職務隊及刑事部根據線報及經深入調查後，昨日(15日)下午展開代號「冠軍」(CHAMPION)及「夜旗」(NIGHTFLAG)的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查觀塘區康寧道一大廈內多個單位。行動中，警方搗破2間懷疑無牌按摩院，並拘捕4名本地女子，年齡介乎43歲至60歲，涉嫌「管理無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」。
拘1流鶯涉唆使他人作出不道德行為
同時，警員亦在該大廈內的公眾地方，移除逾400多張用作宣傳色情服務的告示及紙牌。另外，警方於康寧道、通明街及牛頭角一帶進行巡查，其中在通明街拘捕一名57歲姓王的本地女子，涉嫌「唆使他人作出不道德行為」，並在附近一單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及潤滑油等。秀茂坪警區會繼續留意有關情況及進行情報搜集，打擊非法賣淫活動罪行，降低對民居的滋擾。