觀塘掃黃搗無牌按摩院及賣淫場所 9人被捕包括3外籍女檢避孕套潤滑油

觀塘掃黃搗無牌按摩院及賣淫場所，9人被捕包括3外籍女，檢避孕套及潤滑油等。(警方圖片)

觀塘警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日(15日)下午約3時聯同觀塘警區雜項調查隊人員，於觀塘商貿區一帶展開聯合掃黃行動，打擊區內色情活動，並突擊搜查興業街一個單位，搗破一個懷疑賣淫場所，拘捕3名外籍女子，年齡介乎29歲至45歲，涉嫌「協助管理賣淫場所」及「違反逗留條件」，其中兩人懷疑無配戴口罩。

警同日晚上將軍澳拘男負責人

警方同日晚上在將軍澳區拘捕一名39歲姓袁男負責人，涉嫌「管理賣淫場所」、「僱用不可合法受僱的人」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》。所有被捕人正被扣留調查。警員在單位內檢獲一批證物，包括記帳簿、價錢單張、按摩床、保險套，按摩油、計時器、紙內褲及毛巾等物品。