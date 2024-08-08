觀塘母子失救雙亡 鄰居指男子寡言「從未見過有人探望母子」

一名搬入一年多的鄰居向傳媒表示，男死者身形高大，十分寡言，平日只見他出入事發單位，約早上7時許出門上班，下午5時多回來，但從來沒見過其母親，亦從未見過有人前來探望母子，又指他身上及單位都傳出臭味。

觀塘昨日（8日）發生照顧者雙屍命案，一名60歲男子疑在家中暈倒後失救喪命，其患病、需要長期臥床的82歲母親失去照顧而死亡。涉事單位今日（8日）重門深鎖，門外掛上一部念佛經的播放機。

事發於昨日（8日）下午5時24分，觀塘瑞和街78號長安大樓一個單位業主，上周五（2日）曾致電女事主稱會上門收租，但同日晚上再致電時對方已經失聯；直至昨日上門，拍門無人回應、大門被反鎖，加上單位傳出臭味，擔心租客在單位內發生意外，於是報警，揭發二人倒斃屋內。消防到場破門入屋，警方發現男事主倒卧木門後面，而女事主則躺在睡房床上，當場證實二人死亡。警方於現場未有檢獲遺書，初步估計男事主意外失救，導致女事主缺乏照顧而死亡，稍後將交由法醫檢驗確定兩人死因。

據了解，涉事82歲姓陸母親已經退休，有多年高血壓及糖尿病紀錄，更需要長期臥床，日常起居飲食全靠任職兼職保安員的60歲姓董兒子照顧。

雙老照顧家庭易陷入高危狀況

社區組織協會幹事阮淑茵表示，雙老照顧家庭較容易陷入高危狀況，照顧者年紀大、身體情況容易變差，可能是處於長期病患下，照顧一個比自己更弱的人。她過往曾接觸個案，照顧者身體狀況甚至比被照顧者更差、更早離世。

目前識別照顧者家庭的能力不足

這宗悲劇反映目前識別照顧者家庭的能力不足，暫託及緊急照顧和支援服務也不足夠，政府需要更多主動和積極措施去幫助年長及基層照顧者家庭。她又指，雖然暫託服務在過去一年已增加名額，但很多照顧者不懂得尋找服務，甚至不知道有這些服務，申請過程亦需要協助。她建議政府建立照顧者資料庫，加快識別和支援高危照顧者。