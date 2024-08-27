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2024-08-27 16:25:00

觀塘迴旋處改十字路口　政府在開學日會於各路口檢視及疏導交通

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觀塘偉業街與開源道交界的迴旋處，日前起改為交通燈十字路口。(資料圖片／陳奕釗攝)

觀塘偉業街與開源道交界的迴旋處，日前起改為交通燈十字路口。(資料圖片／陳奕釗攝)

觀塘偉業街及開源道迴旋處前日起改為十字路口，在昨日轉用的首個上班日早上繁忙時間，上址交通擠塞。觀塘區議員柯創盛表示，偉業街轉往開源道的路段由3線變成2線行車，加上觀塘碼頭附近的部分行車線未能開放，導致交通擠塞。政府表示會留意上述路口不同時段的情況，會適時調整燈號時間，以配合交通情況。

觀塘偉業街與開源道交界的迴旋處，日前起改為交通燈十字路口。(資料圖片／陳奕釗攝) 觀塘偉業街與開源道交界的迴旋處，日前起改為交通燈十字路口。(資料圖片／陳奕釗攝) 觀塘偉業街與開源道交界的迴旋處，日前起改為交通燈十字路口。(資料圖片／陳奕釗攝) 觀塘偉業街與開源道交界的迴旋處，日前起改為交通燈十字路口。(資料圖片／陳奕釗攝) 觀塘偉業街與開源道交界的迴旋處，日前起改為交通燈十字路口。(資料圖片／陳奕釗攝)

希望開學日不會出現同樣問題

柯創盛今早在電台節目指，經與政府部門反映後，在觀塘碼頭附近的有關行車線已重開，相信可紓緩塞車問題。他表示今日會再聯絡土木工程拓展署、運輸署等到現場實地視察，以免在下周一開學日再出現同樣問題。他說有關迴旋處在60年代開始使用，隨著將來觀塘區內有更多項目發展，迴旋處車流將出現飽和，因此有需要改為十字路口，更好利用觀塘碼頭附近的道路。

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土木工程拓展署表示，自前日將迴旋處改為十字路口後，需要臨時封閉開源道南行左轉的路面進行緊急改善工程，增加巴士與路邊水馬的空間，以使巴士左轉更方便，已於昨晚完成工程。而運輸署已因應最新的交通情況調整合適的行車綠燈時間，予開源道南行的車輛，以紓緩交通狀況。當局會繼續留意上述路口不同時段的情況，並會適時調整燈號時間，以配合交通情況。下周一是開學日，運輸署、土木工程拓展署及警方會緊密聯繫，當天在各個路口檢視，在有需要時協助疏導交通。

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