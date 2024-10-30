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2024-10-30 10:31:54

觀塘7匪劫2500萬元手機案 警拘22歲受害男疑自編自導

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警方於落馬洲拘捕一名22歲姓許男子，與上周行劫案有關。(警方圖片)

警方於落馬洲拘捕一名22歲姓許男子，與上周行劫案有關。(警方圖片)

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警方於上周四(24)凌晨0時接獲一名28歲男子報案指與3名運輸員工失聯，後亦接獲該3名員工報案，指被掠走價值約2,500萬元手提電話。觀塘警區刑事部人員經調查後，前日(28)在落馬洲拘捕一名22歲姓許男子，已被控一項「串謀行劫」罪，將於今日(30)中午在觀塘裁判法院提堂。

調查顯示，被捕人於案發前懷疑曾與賊人聯絡，警方相信他與案有關。消息稱，被捕男子是其中一名報稱被搶劫的受害員工，懷疑他自編自導遭搶劫。

劫走5,200手機 男員工疑賊喊捉賊

三名員工包括兩男一女，年齡介乎2242歲。案發於上周三晚11時半，聲稱於觀塘鴻圖道1-25號停車場運送一批手提電話到一輛輕型貨車期間，被7名男子行劫，當中有人手持長刀及鐵鎚，強迫3名員工分別登上該輕型貨車及兩輛私家車，並用繩和膠紙紮起他們雙手，隨即駛離現場。其後車輛駛至大埔林村，該7名男子將輕型貨車上的5,200iPhone及三星手機搬到兩輛私家車上，然後逃離現場。

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其後3名員工自行鬆綁並報警求助，警方於凌晨約140分在沙頭角鹿頸路附近尋獲該兩輛私家車，但並未有發現該批手提電話。據悉，被捕人為聲稱遇劫的員工之一，案發前懷疑曾與賊人聯絡，相信與案有關。

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