觀塘7匪劫2500萬元手機案 警拘22歲受害男疑自編自導

警方於上周四(24日)凌晨0時接獲一名28歲男子報案指與3名運輸員工失聯，後亦接獲該3名員工報案，指被掠走價值約2,500萬元手提電話。觀塘警區刑事部人員經調查後，前日(28日)在落馬洲拘捕一名22歲姓許男子，已被控一項「串謀行劫」罪，將於今日(30日)中午在觀塘裁判法院提堂。

調查顯示，被捕人於案發前懷疑曾與賊人聯絡，警方相信他與案有關。消息稱，被捕男子是其中一名報稱被搶劫的受害員工，懷疑他自編自導遭搶劫。

劫走5,200 部 手機 男 員工 疑賊喊捉賊

三名員工包括兩男一女，年齡介乎22至42歲。案發於上周三晚11時半，聲稱於觀塘鴻圖道1-25號停車場運送一批手提電話到一輛輕型貨車期間，被7名男子行劫，當中有人手持長刀及鐵鎚，強迫3名員工分別登上該輕型貨車及兩輛私家車，並用繩和膠紙紮起他們雙手，隨即駛離現場。其後車輛駛至大埔林村，該7名男子將輕型貨車上的5,200部iPhone及三星手機搬到兩輛私家車上，然後逃離現場。