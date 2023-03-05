託兒服務不足阻婦女就業 勞聯促增撥資源

勞聯婦委和勞聯智康一項調查發現，有近五成婦女沒有出外工作，惟如當局提供在校託管服務，有九成全職母親願意投身勞動市場工作。勞聯促請政府撥款加強在校託管服務，帶頭落實推行彈性工時等家庭友善政策，以進一步釋放婦女勞動力。

勞聯婦委與勞聯智康於今年1至2月訪問了736名育有就讀幼稚園或小學子女的婦女，當中50%受訪者為全職家庭主婦，45%受訪者為雙職婦女，即需同時兼顧工作及照顧子女。

受訪的全職家庭主婦中，有96%表明因照顧子女無法就業，當中 93%認為託兒服務及課餘託管不足夠。91%的受訪家庭主婦指若有足夠託兒服務及課餘託管支援，願意投入勞動市場。

惟有74%受訪者認為，現時託兒服務及課餘託管面對名額太少、收費未能負擔、未有接送、擔心服務質素等問題。

勞聯主席、立法會議員林振昇指直言，對最新一份財政預算案沒有提及支援託兒服務表示失望，建議勞福局加強同教育局協調，向學校增撥資源提供課餘託管服務，並延長男性侍產假日數。

勞聯副主席譚金蓮則認為，本港支援婦女就業措施不足，現時先進發達國家地區例如澳洲、新西蘭壯齡婦女的勞動參與率可達八成以上，認為政府應該就託兒服務資助、假期福利、稅務優惠等全方位支援婦女就業。

勞聯婦委主任劉婉儀促請政府推動在校託管並將服務時間最遲延至傍晚7時，並為婦女提供專業的就業輔導，以應對本港勞動力不足的問題。