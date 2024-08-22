訛稱正貨試用裝 檢5000冒牌貨 海關首發現夾公仔機放冒牌香水

夾公仔機放「名牌」香水作招徠，實為假貨。海關展開行動，在全港多區突擊搜查10間店舖，當中3間夾公仔店。行動中，檢獲約5,000件懷疑冒牌貨，及一批與業務相關的設備，包括6部夾公仔機及3部硬幣兌換機，估計市值約33萬元。4男4女(20至46歲)涉嫌違反商品說明條例，包括3名店舖負責人及5名店舖員工，海關不排除有更多人被捕。

海關早前接獲舉報，指有店舖售賣懷疑冒牌香水，及有夾公仔店在業務過程中向顧客提供懷疑冒牌香水，於8月8至20日展開連串行動，突擊搜查10間分別位於旺角、葵涌、荃灣、東涌及西貢的店舖，包括3間藥房、4間零售店舖及3間夾公仔店。