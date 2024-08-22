訛稱正貨試用裝 檢5000冒牌貨 海關首發現夾公仔機放冒牌香水

夾公仔機放「名牌」香水作招徠，實為假貨。海關展開行動，在全港多區突擊搜查10間店舖，當中3間夾公仔店。行動中，檢獲約5,000件懷疑冒牌貨，及一批與業務相關的設備，包括6部夾公仔機及3部硬幣兌換機，估計市值約33萬元。4男4女(20至46歲)涉嫌違反商品說明條例，包括3名店舖負責人及5名店舖員工，海關不排除有更多人被捕。
海關早前接獲舉報，指有店舖售賣懷疑冒牌香水，及有夾公仔店在業務過程中向顧客提供懷疑冒牌香水，於8月8至20日展開連串行動，突擊搜查10間分別位於旺角、葵涌、荃灣、東涌及西貢的店舖，包括3間藥房、4間零售店舖及3間夾公仔店。
海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級調查主任周凱文指，是次為海關首次發現夾公仔店提供冒牌香水，店舖除提供常見的毛公仔及玩具外，涉案店舖亦會將懷疑冒牌香水放在夾公仔機內供夾取；相關放有香水的夾公仔機，放在店舖門口當眼處，估計涉案店舖為提升客流量及營業額。
海關行動中檢獲的懷疑冒牌香水、化妝品及護膚品的售價介乎30至350元，約為正貨價格約兩成至五成；當中大部懷疑冒牌香水的包裝容量比較少，介乎1.5至15毫升不等，部分是正貨產品從未在市場上出售相同容量。他又指，涉案店舖會在銷售時，會向消費者訛稱屬試用裝，企圖以假貨冒充正貨矇騙消費者。
海關指，這批檢獲的冒牌物品質素參差，印刷及包裝各方面均較粗糙，消費者若細心觀察不難發現為假貨。檢獲的懷疑冒牌香水、化妝品及護膚品會直接塗在皮膚上，其品質及安全十分重要。海關會交政府化驗所化驗，調查是否有害物質。海關暫未接獲有市民報稱使用貨品後有不適。