訪港旅客｜7月錄360萬人次訪港按月增逾三成　旅發局：繼續邀請海內外KOL明星來港

隨著本港復常，全面通關已逾半年。香港旅遊發展局今日（11日）公布，7月初步訪港旅客數字為約360萬人次，按月上升31%，平均每日有11.6萬人次。其中內地旅客佔83%，約297萬人次，至於非內地旅客以短途為主，約有30萬人次，其餘約19萬人次則為長途及新市場旅客。累積計算，今年首7個月共有近1,650萬旅客人次訪港。

文化﹑藝術及綠色旅遊越來越受歡迎

旅發局昨日（10日）舉行簡報會時表示，旅客訪港選擇乘搭高鐵愈趨流行；文化﹑藝術及綠色旅遊越來越受歡迎，尤其是年輕客群；消費習慣有所改變，因購物而來港的旅客比例呈減少趨勢，反而追求購物以外的體驗；會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅遊）復甦強勁。