訪港旅客｜7月錄360萬人次訪港按月增逾三成　旅發局：繼續邀請海內外KOL明星來港

隨著本港復常，全面通關已逾半年。香港旅遊發展局今日（11日）公布，7月初步訪港旅客數字為約360萬人次，按月上升31%，平均每日有11.6萬人次。其中內地旅客佔83%，約297萬人次，至於非內地旅客以短途為主，約有30萬人次，其餘約19萬人次則為長途及新市場旅客。累積計算，今年首7個月共有近1,650萬旅客人次訪港。
文化﹑藝術及綠色旅遊越來越受歡迎
旅發局昨日（10日）舉行簡報會時表示，旅客訪港選擇乘搭高鐵愈趨流行；文化﹑藝術及綠色旅遊越來越受歡迎，尤其是年輕客群；消費習慣有所改變，因購物而來港的旅客比例呈減少趨勢，反而追求購物以外的體驗；會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅遊）復甦強勁。
旅發局將繼續支持大型國際活動
因此，旅發局未來數月會將有以下幾個重點，繼續邀請海內外業界、傳媒﹑明星﹑KOL等來港，「親身體驗，眼見為實」，將香港多元的旅遊體驗宣傳到全球各地；透過舉辦旗艦盛事，包括「香港單車節」﹑「香港美酒佳餚巡禮」﹑「香 港繽紛冬日巡禮」﹑「香港跨年倒數」等，以及支持城中大型國際活動，吸引旅客來港，豐富他們旅遊體驗；針對客源市場推出的宣傳工作，例如運用年輕人愛用的社交媒體推廣香港，以及大力推動會展旅遊等。
程鼎一：菲泰旅客量已恢復至疫前逾九成
旅發局總幹事程鼎一表示，香港旅遊業正穩步地復甦，訪港旅客以東南亞市場恢復最快，例如上月來自菲律賓及泰國的旅客量，已各恢復至疫前同期超過九成；其次為內地市場，恢復水平約七成。
他又指，疫後旅客出遊和消費模式改變，追求深度及多元化的體驗，旅發局未來數月會繼續邀請不同人士訪港，親身體驗香港多姿多采的旅遊樂趣，製造更多正面口碑和評價，協助宣傳，並透過舉辦旗 艦盛事，吸引旅客來港。」