設計新力軍閃亮登場！「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」首站廣東時裝周打響頭炮 齊為夢想致敬

設計新力軍的實力一直不容忽視！由香港特別行政區政府「創意香港」贊助，並由香港非營利時裝推廣機構Fashion Farm Foundation策劃的第三個大灣區大型時尚項目「大灣區：時尚融合2023」迎來首個重點活動——「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」。「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」貫穿大灣區三大時裝展，分別在廣東時裝周、深圳原創時裝周以及香港CENTRESTAGE，展示來自8個優秀設計單位的作品。
第一站以「2023 廣東時裝周–春季」打響頭炮，於3月17日登陸廣州國際媒體港「珠江之眼」演播廳，各個設計單位的最新系列輪番上演，多個匠心之作閃亮登場！
大灣區設計新秀共赴時尚盛宴 一同致敬夢想
「2023 廣東時裝周–春季」以「致敬夢想」為主題，經過30屆的積澱，發展成廣東省內生命力最強、影響力最廣、舉辦歷史最長的時裝周。此時裝展聚焦服裝產業質量發展，在產業、政府、市場搭建起橋樑，在展現區域時尚特色、引導產業發展、推動創新融合、激發消費動能等方面持續發揮着更大的作用。承接往年首辦的成功經驗，今年FFF再下一城，繼續率領來自內地、香港、澳門的設計師品牌及設計院校，登上「2023 廣東時裝周–春季」的時尚大舞台。
深港設計師伸展台上大放異彩
深圳設計品牌ESA LIANG梁冰琴致力在東方民族元素和西方解構設計、男性與女性中尋找平衡點，品牌以「忠於自我」作為核心宗旨，以解構主義為設計風格，擅長運用造物的本質破壞、分解和重組衣服的結構。這次登上伸展台的作品系列名為「重組」，透過品牌一貫的解構主義，從布料、衣服結構和設計等方面探討如何在設計和生產中減少浪費，讓時裝變成「可持續」。
作品貫徹解構主義的風格，把過往每個系列遺留下來的面料和各種輔料，例如繡片、釘珠、鈕扣等，在新的設計上實現重組。以不規則的衣服結構和全新的廓形，突破傳統的服裝語言，展現服裝的自由度和多樣性，創造出前衛又反叛的服裝。
另一位是來自香港的設計師Kevin Ho，他曾代表香港於2017年參與東京和紐約的「Asia Fashion Collection 」（AFC）與紐約秋冬時裝周，是不容小覷的設計新生代。KEVIN HO擅長以剛強的結構打造耐人尋味的性感，以嶄新的角度詮釋女性的魅力。他相信每位女性都有自信和獨特的一面，是硬朗與柔美並置的個體，因此在處理衣服剪裁與挑選布料亦特別花心思，打造成兼具女性的剛強及時尚感的作品。
今次的服裝系列「Nocturne 夜想曲」以香港的城市夜景為設計靈感，運用獨特的迷幻色彩及光澤有致的材質，加上印花及金屬感面料，勾勒出城市的面貌和特質，將香港的城市個性和魅力完美呈現在模特兒搖曳的步伐上。
大灣區設計學生點燃設計新活力
率先踏上廣東時裝周的大灣區設計院校有香港理工大學時裝及紡織學院（簡稱SFT），獲挑選的學生及畢業生在台上展示自己的匠心之作，以設計喚起對各種社會議題如科技、可持續發展、性別、哲學等命題的關注。
另一所參與院校澳門生產力暨科技轉移中心亦派出8位學生演繹自己的最新服裝系列。每件作品別樹一幟，充分展現獨特靈巧的創作才能，成熟的作品和雄厚的實力令人眼前一亮，是澳門時尚界的新動力。