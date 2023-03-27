設計新力軍閃亮登場！「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」首站廣東時裝周打響頭炮 齊為夢想致敬

設計新力軍的實力一直不容忽視！由香港特別行政區政府「創意香港」贊助，並由香港非營利時裝推廣機構Fashion Farm Foundation策劃的第三個大灣區大型時尚項目「大灣區：時尚融合2023」迎來首個重點活動——「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」。「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」貫穿大灣區三大時裝展，分別在廣東時裝周、深圳原創時裝周以及香港CENTRESTAGE，展示來自8個優秀設計單位的作品。 第一站以「2023 廣東時裝周–春季」打響頭炮，於3月17日登陸廣州國際媒體港「珠江之眼」演播廳，各個設計單位的最新系列輪番上演，多個匠心之作閃亮登場！ 大灣區設計新秀共赴時尚盛宴 一同致敬夢想 「2023 廣東時裝周–春季」以「致敬夢想」為主題，經過30屆的積澱，發展成廣東省內生命力最強、影響力最廣、舉辦歷史最長的時裝周。此時裝展聚焦服裝產業質量發展，在產業、政府、市場搭建起橋樑，在展現區域時尚特色、引導產業發展、推動創新融合、激發消費動能等方面持續發揮着更大的作用。承接往年首辦的成功經驗，今年FFF再下一城，繼續率領來自內地、香港、澳門的設計師品牌及設計院校，登上「2023 廣東時裝周–春季」的時尚大舞台。

「2023 廣東時裝周 – 春季」眾嘉賓於台上合影。

深港設計師伸展台上大放異彩 深圳設計品牌ESA LIANG梁冰琴致力在東方民族元素和西方解構設計、男性與女性中尋找平衡點，品牌以「忠於自我」作為核心宗旨，以解構主義為設計風格，擅長運用造物的本質破壞、分解和重組衣服的結構。這次登上伸展台的作品系列名為「重組」，透過品牌一貫的解構主義，從布料、衣服結構和設計等方面探討如何在設計和生產中減少浪費，讓時裝變成「可持續」。 作品貫徹解構主義的風格，把過往每個系列遺留下來的面料和各種輔料，例如繡片、釘珠、鈕扣等，在新的設計上實現重組。以不規則的衣服結構和全新的廓形，突破傳統的服裝語言，展現服裝的自由度和多樣性，創造出前衛又反叛的服裝。

「不追逐潮流、忠於自我是我的品牌核心。 」——ESA LIANG梁冰琴

另一位是來自香港的設計師Kevin Ho，他曾代表香港於2017年參與東京和紐約的「Asia Fashion Collection 」（AFC）與紐約秋冬時裝周，是不容小覷的設計新生代。KEVIN HO擅長以剛強的結構打造耐人尋味的性感，以嶄新的角度詮釋女性的魅力。他相信每位女性都有自信和獨特的一面，是硬朗與柔美並置的個體，因此在處理衣服剪裁與挑選布料亦特別花心思，打造成兼具女性的剛強及時尚感的作品。 今次的服裝系列「Nocturne 夜想曲」以香港的城市夜景為設計靈感，運用獨特的迷幻色彩及光澤有致的材質，加上印花及金屬感面料，勾勒出城市的面貌和特質，將香港的城市個性和魅力完美呈現在模特兒搖曳的步伐上。

「展現女性姿態，剛柔並重的摩登時尚感是我的品牌使命。」—— KEVIN HO