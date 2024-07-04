設計稻米種植機械人 中大攬冠亞 下月出戰亞太廣播聯盟機械人大賽

梯田上種植的稻米是越南高原地區居民的生存命脈，也是國際旅遊熱點。有學生設計出可協助稻米種植的機械人，替代人手插秧、收割等，設計在「全港大專生機械人大賽」獲勝。得獎的中大團隊下月將代表香港、赴越南出戰「亞太廣播聯盟機械人大賽」。 今屆大賽以「出類拔穗」為主題，取材自越南梯田耕種，場地分為插秧、收割及儲存3個區域。參賽隊伍除須設計和製作手動及全自動操作機械人外，還須按規定利用機器學習模型，加入電腦視覺技術，讓全自動機械人配備「智慧識別」功能，能夠自動偵測賽區上的「稻米」，並完成指定任務，以奪取更高的分數。

具十年帶隊經驗的中大機械人團隊導師葉俊華表示，今屆比賽要求每隊出賽隊伍由2部機械人互相合作，3個區域中首2個區域會由一部手動機械人完成，最後一個區域則由另一部全自動機械人完成。學生須運用影像識別、感測、人工智能、編程等元素，機械人才能自行判斷、精準定位，形容今屆比賽是「近十年來要求最麻煩、最複雜的一年」。 製作機械人花約10個月 主要負責機械工程的古子銳分享，製作今次參賽機械人花約10個月，期間因設計複雜、潛在問題多，令設計流於「紙上談兵」而曾感沮喪；如全自動機械人在儲存區工作時，因分類器出錯致「稻米」被卡住，或「彈返出來」等，未能按要求放到指定區域，便會失分，最後花了一個月改善部件。他指，過程雖然有挫敗，但經無數次改良最終令機械人達到要求，獲很大成功感。