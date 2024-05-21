詐騙網站炒賣演講門票教投資爆煲　至少10人中招失510萬元3人被捕

一個詐騙集團於2022年11月起營運兩個詐騙網站，開設網上平台炒賣個人演講虛擬門票，租用九龍灣甲級寫字樓單位，以舉辦投資講座，誘騙市民以現金及虛擬貨幣作出投資。詐騙集團以高息存款吸取資金，門票價格不斷被炒高，實際上平台會員「賺取嘅其實是其他受害人嘅錢」。詐騙集團以15000泰達幣回購門票分拆再上架，由於未有足夠會員參與最終「爆煲」，平台最終在今年1月關閉，投資者無法取回本金。

一個炒賣演講門票的詐騙集團被搗破，警方拘捕2男1女，至少10名受害人損失510萬元，最大一宗涉款130萬元。

秀茂坪警區署理助理指揮官文卓禧表示，自今年5月起，接獲多宗受害人報案，初步調查顯示，至少有10名受害人墮入騙局，損失金額高達510萬元，最大一宗涉款130萬元。秀茂坪警區重案組其後接手調查，顯示10名受害人均被誘騙參予講座，然後在平台投資，炒賣個人演講虛擬門票，網站同時提供高息貸款，吸引受害人投資。經深入調查，警方於上周四（16日）展開行動，以「串謀詐騙」拘捕2男1女的集團主腦及骨幹，年齡介乎33歲至45歲。行動中，共檢獲五部手提電話、約1.5萬元港幣現金及3萬元人民幣。

警方指「賺取嘅其實是其他受害人嘅錢」

秀茂坪警區重案組督察譚浩然指，10人分別報案指，有詐騙集團設置虛擬的網上平台，訛稱可以透過炒賣由騙徒舉行的網上演講門票，以獲取回報，同時騙徒亦提供高息存款計劃，吸引受害人作出大金額的投資，以「高回報，低風險」的賣點，去誘騙受害人參與。

最高可被判囚 14 年

根據《刑事罪行條例》（第200章）第159C條，任何人干犯普通法下的串謀欺詐罪，罪成可被判處監禁14年，市民請勿以身試法。