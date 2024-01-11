調整入職要求後警隊投考人數增 英文筆試合格率僅27% 鄧炳強：無降低語文要求

警方去年5月放寬警員、見習督察及輔警的投考要求，又為DSE語文科未達標的投考者增設筆試。保安局長鄧炳強表示，自調整入職要求後投考各級職位的人數升幅顯著，平均增加五成半至九成；惟英文筆試合格率僅27%。他重申警隊並無降低投考者的語文要求。 警務處去年5月放寬警員入職要求，包括取消最低身高及體重要求，以及增設「警員中英文筆試」。鄧炳強表示，在調整入職要求後的8個月，即截至去年12月31日，警員、見習督察和輔警警員的每月平均投考人數，分別為644人、478人及283人，較調整前的8個月分別上升超過80%、90%和55%，升幅顯著。

中文筆試半數合格 筆試方面，截至去年分別有87人及623人應考警員中文及英文筆試，14人同時應考中英文筆試，兩項筆試的合格人數分別為43人和172人，合格率為49.4%及27.6%。

立法會議員黃俊碩指情況令人憂慮，又引述有內地旅客在社交媒體表示，除夕夜大批旅客滯留香港，有警員指「不懂廣東話就不要來香港」，關注警隊未來會否加強培訓，讓警員成為「香港大使」。 保安局長鄧炳強回應，合格率正正反映很多人未必有文憑試學歷，亦未必能通過測試，反映筆試有「守門口」的作用。他重申警隊並無降低投考者的語文要求，是較集中實用溝通能力，並非艱深的文法。他又指當然不能接受警員用詞不當或態度欠佳，認為警隊對本港市民和遊客，均要有良好和正確態度，訓練中除了警務知識，也會包括待人接物的態度和價值觀。