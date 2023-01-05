調查｜三分一中小企員工正考慮轉工 打工仔最睇重乜嘢福利？

根據政府統計，本港過去2年勞動人口流失了約14萬人，當中有不少大學畢業生及企業管理層，如何搶人才或挽留人才成為熱話。有調查發現，儘管65%受訪中小企員工滿意現職公司，仍有近三分之一人正考慮轉工，當中77%人認為僱員福利是決定去留的關鍵因素，而最吸引員工的福利依次為﻿年終酬金、醫療福利及假期。

不足一半中小企員工打算長期留任

保誠保險去年9至10月以網上問卷形式進行打工仔幸福度調查，訪問了共600名香港中小企員工及300名香港大型企業員工。今日公布調查結果發現，中小企員工較大企業員工忠誠度高，但只有不到一半的中小企受訪者計劃長期留在公司(中小企員工47%，大企業35%)。調查亦發現儘管65%受訪中小企員工滿意現職公司，仍有32%受訪者對新的工作機會保持開放態度或正積極尋找新工作。