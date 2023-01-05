調查｜三分一中小企員工正考慮轉工 打工仔最睇重乜嘢福利？

根據政府統計，本港過去2年勞動人口流失了約14萬人，當中有不少大學畢業生及企業管理層，如何搶人才或挽留人才成為熱話。有調查發現，儘管65%受訪中小企員工滿意現職公司，仍有近三分之一人正考慮轉工，當中77%人認為僱員福利是決定去留的關鍵因素，而最吸引員工的福利依次為年終酬金、醫療福利及假期。
不足一半中小企員工打算長期留任
保誠保險去年9至10月以網上問卷形式進行打工仔幸福度調查，訪問了共600名香港中小企員工及300名香港大型企業員工。今日公布調查結果發現，中小企員工較大企業員工忠誠度高，但只有不到一半的中小企受訪者計劃長期留在公司(中小企員工47%，大企業35%)。調查亦發現儘管65%受訪中小企員工滿意現職公司，仍有32%受訪者對新的工作機會保持開放態度或正積極尋找新工作。
最睇重酬金及津貼
在考慮工作之去留時，77%受訪中小企員工認為僱員福利是關鍵的考慮因素 ，最吸引的福利包括：酬金及津貼 ，例如年終酬金，長期服務獎賞、交通津貼與僱員進修津貼(94%)；員工保障，例如醫療福利、退休保障及其保險計劃如人壽、危疾等(89%)；假期，例如比勞工條例要求更多的有薪年假、特別假期如產假/侍產假、考試假、生日假(86%)。
不過，調查亦顯示只有62%受訪中小企員工表示其公司有提供醫療保障，遠低於大型企業的83%；只有不足一半(47%)的中小企員工享有僱主提供的保險計劃如人壽及危疾。他們對於醫療保障的滿意度更是眾多福利中最低，原因包括索賠額低及保障範圍設有限制等。
吳詩雅：通關料助人才輸入
保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，現時本港共有超過35萬間中小企，佔全港98%，合共聘用約45%的私營機構員工，因此中小企的業務表現對香港經濟尤為重要。中港通關周日在即，吳詩雅認為對業界及中小企是好消息，將有助人才輸入，配合政府的搶人才計劃，預期今年有眾多利好因素增加人才供應，集團亦預計招聘多2千名前線員工。