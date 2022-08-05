調查：三成人因檢疫隔離措施失業　學者籲優先與粵通關

嶺南大學調查發現，香港與內地的出入境檢疫隔離措施，對市民往返內地工作及消費帶來不便，研究團隊上月訪問逾1,200名18歲或以上本港市民，發現近六成半受訪者表示，未能免檢疫通關影響收入，近七成人的工作受到不同程度影響，有三成人更因此失業，近八成受訪者期待與內地盡快免檢疫通關。由於部分港人長期滯留內地，近七成人希望政府能為內地港人提供醫療資助，以及開通遠程醫療服務。



領導今次研究的嶺大副校長莫家豪表示，調查結果反映兩地出入境檢疫隔離措施已影響市民生計，生活模式大受影響，大部分港人期待早日正常通關，可以恢復探親、旅遊及經商。他認為，本港應加強與內地各級政府溝通協調，為推進通關創造更多有利條件，本港也可採用先易後難策略，優先討論與廣東省通關。