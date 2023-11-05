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2023-11-05 22:38:11

調查：五成受訪者是非正規僱員 社協促修改連續性合約定義

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調查：五成受訪者是非正規僱員 社協促修改連續性合約定義 (社協圖片)

調查：五成受訪者是非正規僱員 社協促修改連續性合約定義 (社協圖片)

香港社區組織協會今日(5日)公布「基層勞工的就業現況及未來挑戰調查報告2023」，發現現時本港最多就業人數的組別為 60 歲以上，共有近 51 萬人，佔整體就業人口約一成半，比 2013 年數字升幅達一倍，反映近十年主要勞動力已急速老化。 另外，有共有 33.5%受訪者沒有固定工作時間的兼職僱員，即俗稱散工、臨時， 28.6%的受訪者因「有試過但找不到全職工作」而從事散工。

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是次調查合共有 262 個受訪者，82.8%的家庭單靠一人工作維生。 91.5%的受 訪者從事一份工作，有受訪者最多一人打四份工作。有其他家人工作的住戶中，有 74.5%受訪者的家人從事一份工作。

超過五成受訪者是非正規僱員

調查指出，超過五成受訪者是非正規僱員，有四成一人因為僱主要求或無法找到全職工作，被迫從事兼職、合約工、臨時工、替假等；非正規僱員亦令同工不同酬的情況出現。調查又指，本港僱傭關係趨向零散化，工時兩極化，最新有750,400 名勞工的每周工時少於 35 小時，無法符合職津一般家庭的月工時下限（假設一個月有四星期）。

30 歲以下勞動力預期將再進一步下降

另外，調查表示，女性就業人口並未如政府於《2022 年人力資源推算報告》推算般增長至 172 萬人，只徘徊在 10 年前的約 155 萬人水平。同時本港生育率下降，30 歲以下勞動力預期將再進一步下降，情況令人擔憂。

市場 「零散化」及「兼職化」漸趨普遍

就業市場 「零散化」及「兼職化」漸趨普遍，香港社區組織協會建議政府，應調整職 津最低工時門檻由每月 144 小時下調至 72 小時，3/4 額津貼改為 126 小時，全額津貼放寬至 144 小時。同時寬鬆處理長者勞工的工時要求，與單親住戶劃一，即每月工時介乎 36 至 72 小 時或以上，推動銀髮就業市場。

建議修改連續性合約定義

香港社區組織協會又建議，當局亦應修改連續性合約定義，根據《僱傭條例》， 任何人為同一僱主工作四個星期或以上，每星期工作不少於18小時，便屬於「連續性僱傭合約」 (俗稱418條例)。由目前「418」(連續四星期，每星期工作不少於18小時)，改為「460」(連續四星期，每月工作不少於60小時)，可以享有有薪年假、法定假期、有薪病假等勞工權益以增加對零散工種僱員的保障。

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