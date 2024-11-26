調查：港人每月儲9800元創新高　擁103萬儲蓄才感安全

港人儲蓄大多為應付不時之需和退休，戶口有錢無疑令人感安心。香港存款保障委員會今日(26日)公布調查指，逾六成七港人有儲蓄習價和儲蓄安全感與去年相若，但每人每月的儲蓄金額再創調查以來新高，金額達9,800元，而年度儲蓄目標金額亦較去年激增68%，至30.7萬元。專家表示，社會經濟穩步復甦下，港人的儲蓄能力進一步提升，同時環球經濟不穩定亦增加市民儲蓄的意願。 香港存款保障委員會早前委託中文大學香港亞太研究所進行，2024年「香港人『儲蓄安全感』指標調查」發現，今年香港人就個人現有儲蓄帶來的「安全感」評分為53.5分，略高去年的的51.4分；港人今年平均需要擁有103萬元儲蓄或流動資金才有足夠「安全感」， 較去年的108萬元微跌5%。

調查又指，每人每月的平均儲蓄金額達9,800港元，較去年的9,000元增近一成；而每人每月平均儲蓄達1萬港元或以上的受訪者佔四成，亦按年增加6%。用途主要作應付自己或家人不時之需、以及退休準備。 另外，今年的調查再次就準退休人士(50至65歲在職人士)進行深入意見調查。調查發現 有儲蓄習慣的準退休人士比例超過八成，較2019年有顯著上升約十個百分點；而每人每月平均儲蓄金額為9,600港元，比2019年的9,900港元微跌3%；他2平均需要擁有545萬港元儲蓄才有足夠的「安全感」以作退休之用。

存保會主席劉燕卿表示，今次調查在全球息率仍處 於較高的環境下進行，市民傾向以銀行存款作儲蓄方式的情況明顯，她樂見整體市民每人月均儲蓄金額有明顯升幅。至於美國減息口會否影響港人儲蓄習慣，劉燕卿認為美息長期處於高位，因此「會減息係好正常」，但她相信「啲人唔會因減息突然攞曬啲錢出來唔再儲錢」。

調查： 港人每月儲9,800元創新高 擁103萬儲蓄才感安全

刺激消費非常困難 近年香港消費力下降，被問到是次調查結果提及的高儲蓄率，是否為市民經濟未來環境不抱信心的表現。香港中文大學香港亞太研究所副所長(執行)鄭宏泰表示，偏向同意這項描述，因華人社會習慣面對困境時會傾向儲蓄，因此現時經濟低位的情況下刺激消費非常困難。

然而，鄭宏泰表示，自己觀察到香港經濟正慢慢復甦，如香港競爭力指數、經濟發展、市民入息中位數均有上升，但強調香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」，高儲蓄率證明市民對未來仍有憂慮。 回應金融犯罪中心論 另外有美國眾議員稱香港正在成為金融犯罪中心，鄭宏泰以學者的名義回應指，「呢個評論絕對講唔過去」，因香港70年代80年代已有不同的金融危機且沒有金融名冊「嗰陣時都冇畀人話(是金融犯罪中心)」，便會明白現在的香港金融系統較為穩健，「那怕金融市場受到好多衝擊，其實都係堅如磐石」。

劉燕卿則表示，對言論不作評論，又指香港存款保障委員會作為香港金融安全有重要的一環，會繼續去守護大眾的積蓄，令大家可以安心地存積。