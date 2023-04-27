調查：近3成打工仔有意未來半年轉工　53%人不贊成輸入外勞

「五一勞動節」將至，香港研究協會日前進行電話訪問，有關在職人士對勞工及職場議題的意見調查，結果發現近3成打工仔有意未來半年轉工；有近53%人不贊成輸入外勞。
近3成打工仔有意未來半年轉工
結果顯示，共有28%受訪打工仔，包括全職、兼職僱員及自僱人士、自由工作者均表示，未來半年有轉工的行動或想法；表示沒有佔6成半；表示不知道／很難說／無意見的佔7%，反映部分打工仔有轉工打算，預料未來半年企業仍會面臨一定程度的人手流失。
53%人不贊成輸入外勞
而問及在人手短缺的行業輸入外勞時，有53%受訪在職人士對此表示不贊成；表示贊成的佔31%，顯示較多在職人士對輸 入外勞持保留態度。亦有16%人表示不知道／很難說／無意見，顯示部分市民對上述議題的取態未明。
調查亦發現，合共五成八受訪在職人士表示整體非常滿意及頗滿意現時的工作；此外，59%受訪在職人士不擔心自身職位因人工智能或自動化技術而遭到淘汰，較2021年調查升3%，反映多數在職人士對新 興技術會否取代就業職位的看法較為樂觀。
協會：挽留人才同樣重要
香港研究協會指，香港勞工市場近年面臨人才流失和轉職潮等挑戰，令企業挽留人才難度大增。除了積極「搶人才」外，挽留人才同樣重要，協會呼籲企業，建立良好的企業管治文化，在調高員工待遇之餘，亦應着力提高員工對工作和企業的參與感，給予員工適當的發揮空間。
協會負責人亦促請政府，積極完善勞工權益保障及鼓勵市民持續進修，以回應社會的人力發展需要，推動香港經濟轉型，切實改善市民生活質素。