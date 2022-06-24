調查：逾六成港青看好大灣區未來發展 薪酬偏低是最大阻礙

工聯會大灣區服務社聯同香港青年大專學生協會，於5月16日至6月5日期間進行「香港青年就業問卷調查」，了解即將畢業的大專院校學生的就業趨勢，成功回收 214份有效問卷，受訪者年齡介乎 18至 35歲。今日（24日）公布的調查結果顯示，超過六成香港青年看好大灣區發展，但認為薪酬偏低是阻礙回內地大灣區城市發展的重要因素，希望政府加強內地灣區就業及生活支援。

青學協總幹事司徒淑汶表示，調查顯示超過六成受訪者看好大灣區未來發展，近四成受訪者希望政府持續提供有薪酬津貼的「大灣區青年就業計劃」，亦有近四分之一的受訪者希望政府能為進入內地灣區城市工作的港青提供租住房屋或生活津貼。但是，受訪者也對到內地灣區城市生活有一定顧慮，有六成認為薪酬偏低是阻礙回內地大灣區城市發展的重要因素；近五成人表示，缺乏人際網絡也是難題；亦有四成人擔心在內地沒有生活支援。

提到特區政府推出什麼措施會吸引香港青年到內地灣區城市工作時，有近六成人希望推行「大灣區青年就業計劃」支援服務，提供職業及生活支援，有超過五成人認為讓更多行業在大灣區得到職業資格認證十分重要，而超過四成受訪者希望政府能提供就業配對服務及設立大灣區就業訊息平台。