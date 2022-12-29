調查：逾四成僱主想增人手 金融及房地產業最高

香港與內地將恢復通關，本港經濟或將進一步復甦，帶動本地僱主招聘意欲。人力資源公公布司本港明年第一季「就業展望調查」結果，顯示香港僱主預期來季增加員工人數意欲維持平穩樂觀，逾44%僱主打算未來3個月增加人手，縮減人手則有22%。而來季淨就業展望指數為正22%。

人力資源公司萬寶盛華ManpowerGroup調查訪問508名本港僱主，44%預算未來3個月將增加人手，表示縮減人手則有22%；而32%表示未有計劃在來季調整現時員工數目，來季淨就業展望指數+22%。在各行業中，金融及房地產業的就業展望指數最高，為+40%，顯示招聘意欲最高。萬寶盛華高級副總裁徐玉珊解釋，金融業正步入數碼化階段，本地金融科技企業不斷增加，加上虛擬銀行的高靈活度及增加產品種類令更多人使用其服務，自然對人手有一定的需求。

另外，基於科技應用愈趨廣泛，通訊媒體業及資訊科技業亦分別錄得較樂觀的就業展望指數+32%及+31%。徐表示，尤其AI工程師、數據分析師及機器學習工程師需求殷切。與此同時，企業亦不斷改善網頁和程式介面、改善顧客體驗，令UI/UX設計師、網絡保安及雲端安全人才需要持續增加。

徐玉珊又提及，隨著疫情復甦，帶動運輸及物流業錄得20%就業展望指數。徐指本港放寬入境安排，不但提升旅客訪港意欲，亦有利港人外遊，加上旅遊旺季效應，可進一步帶動航空交通量，航空公司對人手需求依然殷切。

