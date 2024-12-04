調查：香港「打工仔」快樂指數輕微上升　壓力指數依然爆煲

早前聯合國資助機構發表最新《世界幸福報告》，在143個國家及地區中，香港排名86位，遠遜排名30位的新加坡。疫情後本地經濟持續放緩，勞工市場緊張，CTgoodjobs於今年第4季以網上問卷形式，進行《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，收集了共2,144份來自23個行業的問卷，以10分為滿分，結果顯示香港上班族的快樂指數連續兩年回升，今年升至5.30分的合格水平，但平均工作壓力指數高達6.86分，仍未見明顯改善。
31歲至40歲屬最不快樂群組
是次問卷調查發現，31歲至40歲的受訪者最不快樂，其快樂指數只得5.16分，比50歲以上低0.37分。調查亦發現，受訪者學歷越高，其快樂指數越高，例如碩士及博士分別得5.56分及6.41分，而擁有大專及文憑課程的受訪者只有5.14分。
近年不少人開始自由工作或斜槓族，他們的平均快樂指數有5.58，比全職、兼職及合約分數更高。至於待業中組別只有4.51分，屬不合格水平。被問及原因時，27.1%表示有財政壓力，其次為26%的個人發展。除此之外，公司士氣或氣氛、上司態度同樣是影響上班族工作快樂的因素之一。
油尖旺成最受歡迎工作地區
工作環境同樣影響快樂指數。調查中，整體對上班地點滿意度達6.11分，而最快樂工作地區，北區以5.8分蟬聯榜首，其次為黃大仙區及元朗區。另外，政府統計處在6月公布中西區、觀塘區及油尖旺區是最多就業人數地區 ，亦是最受歡迎的工作地區首3位，分別有12.1%人希望在油尖旺區上班；11.4%人想在中西區工作；另有9.7%希望在觀塘區工作，快樂指數為5.12至5.37。而最不快樂的3個地區，分別是南區、屯門區及荃灣區。
港人壓力爆煲 待業人士壓力高達7.02分
現時本港上班族的平均工作壓力指數高達6.86分，比去年只下跌0.02分，而根據就業狀況的數字來看，現正待業（7.02分）的受訪者比起全職（6.91分）及合約（6.77分）相對較大壓力； 兼職（6.26分）及自由工作/斜槓族（6.59分）的平均壓力指數則最低。
最感到有壓力的3個行業包括「實驗室試驗」、「電訊」及「銀行/保險/證券/金融」，而較少壓力的分別是「餐飲」、「娛樂/休閒」及「設計」。最多受訪者表示最感到憂慮的是「薪酬太低」，其次為「收入未能應付日常開支」及「找不到工作」。同時，不少受訪者都缺乏自我認同感，有19.7%表示「工作沒有成就感」、16.4%認為自己「個人能力有限」，及8.9%人表示「自我價值低」。
近一半受訪者出現身體問題
香港上班族工作壓力大，通常會導致各種身體狀況，在過去3個月，近一半受訪者「容易疲累」情況，而「失眠」及「頭痛」亦反映壓力大較易出現身體問題。
由此可見，香港不少打工仔依然不快樂，甚至承受沉重的壓力，長遠可能會嚴重影響身心健康。有研究顯示，員工的幸福程度對生產力有直接的因果關係，作為僱主應重視問題，構想解決方法，讓員工在職場上重拾快樂。