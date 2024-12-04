調查：香港「打工仔」快樂指數輕微上升　壓力指數依然爆煲

早前聯合國資助機構發表最新《世界幸福報告》，在143個國家及地區中，香港排名86位，遠遜排名30位的新加坡。疫情後本地經濟持續放緩，勞工市場緊張，CTgoodjobs於今年第4季以網上問卷形式，進行《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，收集了共2,144份來自23個行業的問卷，以10分為滿分，結果顯示香港上班族的快樂指數連續兩年回升，今年升至5.30分的合格水平，但平均工作壓力指數高達6.86分，仍未見明顯改善。

31 歲至 40 歲屬最不快樂群組

是次問卷調查發現，31歲至40歲的受訪者最不快樂，其快樂指數只得5.16分，比50歲以上低0.37分。調查亦發現，受訪者學歷越高，其快樂指數越高，例如碩士及博士分別得5.56分及6.41分，而擁有大專及文憑課程的受訪者只有5.14分。

近年不少人開始自由工作或斜槓族，他們的平均快樂指數有5.58，比全職、兼職及合約分數更高。至於待業中組別只有4.51分，屬不合格水平。被問及原因時，27.1%表示有財政壓力，其次為26%的個人發展。除此之外，公司士氣或氣氛、上司態度同樣是影響上班族工作快樂的因素之一。

油尖旺成最受歡迎工作地區

工作環境同樣影響快樂指數。調查中，整體對上班地點滿意度達6.11分，而最快樂工作地區，北區以5.8分蟬聯榜首，其次為黃大仙區及元朗區。另外，政府統計處在6月公布中西區、觀塘區及油尖旺區是最多就業人數地區 ，亦是最受歡迎的工作地區首3位，分別有12.1%人希望在油尖旺區上班；11.4%人想在中西區工作；另有9.7%希望在觀塘區工作，快樂指數為5.12至5.37。而最不快樂的3個地區，分別是南區、屯門區及荃灣區。