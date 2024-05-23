調查：14.8%受訪青年沒有全職工作 五成盼賺更高收入

MWYO青年辨公室委託香港中文大學香港亞太研究進行調查發現，14.8%受訪青年沒有全職工作，當中近五成希望可藉此賺取更多收入，及逾三成追求彈性安排時間。調查機構指，青年從事兼職各有原因，社會應關心青年處境及理解他們所面對限制。
研究所在去年7月中旬至10月下旬，以電話訪問共506名18至34歲在職青年，大部分受訪青年有全職工作，但亦有14.8%青年從事兼職或自僱。青年選擇全職或兼職/自由工作原因，46.7%受訪者希望能賺取更多收入、34.7%受訪者因為能彈性安排工作時間而選擇從事兼職或自僱。
37.2%月入2萬元以上
分析因考慮賺取更多收入不做全職的青年其實際薪金，當中逾六成在月入2萬元以下，當中三成四月入一萬元以下，另28.6%介乎1萬至2萬元；另有37.2%月入2萬元以上，當中有14.3%高達4萬元以上。
研究發現，青年選擇從事自僱或兼職基於不同考慮，如有從事藝術的青年可彈性工作之餘，同時可獲取較全職更高收入而選擇不做全職工作。有從事影片拍攝及製作受訪者分享自己間中亦會寫稿及攝影，每月收入達3至4萬元，指在自由工作模式中獲得到滿足感。但亦有社經地位低青年，受學歷所限未有適合全職工作時，寧願從事多份兼職以賺取較高收入。MWYO青年辦公室助理研究員游沛翀指，這些青年因此失去向上流動機會。
自僱青年對工作與生活平衡滿意度最高
研究分析，青年對理想工作的條件可歸類為快樂、金錢和前景；當中工作與生活平衡在理想工作條件重視程度平均分當中得分最高，達8.26分，其次是高收入(平均分7.95)，工作對社會有貢獻排名最尾，僅6.33分。而現時從事兼職或自僱青年對工作與生活平衡滿意度最高平均分達6.64，反映從事兼職或自僱工作較符合青年理想工作條件。至於如何實現理想工作，近四成半認為進修(43.7%)和轉公司(43.3%)是有效的方法。但普遍不認同努力工作找到理想工入(認同只有26.4%)。
MWYO青年辨公室認為社會不應視低收入青年從事兼職是「躺平」或不關心自己未來，希望社會關心青年處境及理解他們所面對限制。MWYO青年辦公室營運總監容德敏建議政府以資助形式鼓勵社經地位低青年報讀職專課程，增加向上流動機會。