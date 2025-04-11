調查：64%人支持延長口岸開放時間　李梓敬倡深圳灣及福田口岸試行延長至凌晨2時

深港兩地市民往來頻繁，新民黨立法會議員李梓敬及公民力量進行口岸使用民意調查，64%受訪者支持延長口岸開放時間，李梓敬建議政府率先在深圳灣及福田口岸試行延長開放時間至凌晨2時，再研究進一步擴展至羅湖、機場等其他繁忙口岸。

今次調查訪問了633名香港市民，根據調查結果，深圳灣口岸（48%）及羅湖口岸（40%）為最多人使用的通關口岸。與此同時，64%受訪者支持或強烈支持延長口岸開放時間，當中多數人認為延長營運至凌晨2時可平衡通勤需求與對周邊居民的生活影響。另有超過60%的受訪者贊成擴展「港車北上」至深圳灣、蓮塘等口岸，認為此舉能縮短深港往返時間，促進大灣區交通一體化；但亦有部分人擔心引發塞車，建議政府同步改善道路基建。在「合作查驗、一次放行」的新型通關模式方面，56%的市民支持推廣至所有陸路口岸，尤其是羅湖及西九龍高鐵站。此外，即使有75%的市民不知道深圳灣口岸已推出「免出示證件」通道（刷臉通關），有92%同意在其他口岸推廣此技術。