謝偉俊FB專頁重開貼聲明　批評旨在提出問題、引憎恨離叛非其意圖

資深立法會議員謝偉俊的facebook專頁，在關閉接近一個月後日前重開，但首個帖文是一篇長132字的聲明，強調所有批評旨在提出問題和改善意見，若引起任何人對國家制度、機構，或特區憲制秩序、行政、立法或司法機關產生憎恨、藐視或離叛，均絕非他的意圖。

謝偉俊的專頁在《基本法》23條生效後數日突然關閉，當時他向傳媒解釋因擔心過往言論遭人借題發揮，因此暫時關閉以審視所有內容，待刪除敏感內容後再重開。事隔接近一個月專頁重開，而該篇聲明亦提到專頁內容只供保存工作紀錄和參考。他其後發布上周日出席一個全民國家安全教育日的活動照片，指自己會上與在場家長、教師、學生們分享國安重要性。

不過，謝偉俊在活動帖文底下同樣加入聲明，重申專頁內容只為保存工作紀錄，「絕無持續發布意圖」，又呼籲網民不要隨便轉載，「否則可能引致嚴重刑事責任，本人亦保留一切法律追究權利。」專頁同時限制哪些用戶可回應帖文，未獲准的網民只能讚好或分享。

年初遭不點名言論令特首想起「軟對抗」

謝偉俊今年1月先在立法會書面質詢指，內地網民言論往往獲港府高度重視，但本港市民意見卻遲遲未獲官方同等重視及回應，令人有「小紅書治港」觀感，一星期後又在行政長官立法會互動交流答問會批評政府施政作風「親沒有納稅的小紅書帳戶而遠真正要納稅的香港人」，其後特首李家超不點名批評言論用詞危險、讓他想起2019年「黑暴」時經常出現的的「軟對抗」和「反動力量」形容詞。