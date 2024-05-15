謝展寰：下月發表《香港氫能發展策略》 為廣泛應用氫能作準備

近年不少國家或地區都積極發展氫能。環境及生態局長謝展寰今日(15日)發表網誌稱，期望可在下個月發表《香港氫能發展策略》，為將來氫能的更廣泛應用及早作出準備，讓香港可以抓住氫能發展可能帶來的種種機遇。他表示，香港可以成為綠色低碳技術的示範窗口，助力對外輸出內地和香港研發的技術和產品。作為國際金融中心，更可幫助各地的綠色轉型提供綠色融資和專業服務。因此，我們正在為氫能在香港的未來發展制定策略，讓香港也可以把握氫能發展的機遇。

制訂本地氫能發展策略需為來發展的規模和速度保留彈性 謝展寰表示，環境及生態局在2022年已經成立一個氫能源跨部門工作小組，一同探索氫能在香港的發展和未來方向。他指，市民可能會留意到，市面上已經有一輛氫能雙層巴士在路上行駛，公用加氫站也在建設中，未來會有更多氫能項目在香港推出。謝展寰表示，政府正在為氫能在香港的未來發展制定策略，讓香港也可以把握氫能發展的機遇。惟他指，氫能應用在國際上現時仍然處於發展初期，故不能太過急進，所以在制訂本地氫能發展的策略時，必需要為其未來發展的規模和速度保留彈性。