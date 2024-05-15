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本地
2024-05-15 14:43:06

謝展寰：下月發表《香港氫能發展策略》 為廣泛應用氫能作準備

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目前本港有一輛氫能雙層巴士在路上行駛。

目前本港有一輛氫能雙層巴士在路上行駛。

近年不少國家或地區都積極發展氫能。環境及生態局長謝展寰今日(15日)發表網誌稱，期望可在下個月發表《香港氫能發展策略》，為將來氫能的更廣泛應用及早作出準備，讓香港可以抓住氫能發展可能帶來的種種機遇。他表示，香港可以成為綠色低碳技術的示範窗口，助力對外輸出內地和香港研發的技術和產品。作為國際金融中心，更可幫助各地的綠色轉型提供綠色融資和專業服務。因此，我們正在為氫能在香港的未來發展制定策略，讓香港也可以把握氫能發展的機遇。

氫能源跨部門工作小組舉行會議，探索氫能在香港的發展和未來方向。 目前本地有一輛氫能雙層巴士在路上行駛。 立法會環境事務委員會訪問團聯同環境及生態局訪問團去年參觀佛山南海氫能館了解國家氫能源發展願景。

制訂本地氫能發展策略需為來發展的規模和速度保留彈性

謝展寰表示，環境及生態局在2022年已經成立一個氫能源跨部門工作小組，一同探索氫能在香港的發展和未來方向。他指，市民可能會留意到，市面上已經有一輛氫能雙層巴士在路上行駛，公用加氫站也在建設中，未來會有更多氫能項目在香港推出。謝展寰表示，政府正在為氫能在香港的未來發展制定策略，讓香港也可以把握氫能發展的機遇。惟他指，氫能應用在國際上現時仍然處於發展初期，故不能太過急進，所以在制訂本地氫能發展的策略時，必需要為其未來發展的規模和速度保留彈性。

謝展寰續指，香港作為一個國際金融商業城市，很多資源和產品都要倚靠進口，在氫能的發展和使用上不能追求像國家一樣全面和規模。但是在克服香港發展氫能需要面對的各項挑戰上，國家的氫能產業發展基本原則總體上是很好的參照。環境及生態局正參考這些基本原則，按香港本身的情況制定氫能發展的策略。已經聽取了不少業界和專家們的意見，期望可在下個月發表《香港氫能發展策略》，為將來氫能的更廣泛應用及早作準備。
 

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