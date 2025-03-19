謝展寰：生態安全是國安重要組成部分　資源不能落在「有心人」手上

今年4月15日是第十個「全民國家安全教育日」，國家安全似乎很少人會聯繫到環境、生態。環境及生態局局長謝展寰近日接受中通社訪問時闡述了國安與生態的關係，強調生態安全是國家安全的重要組成部分，對國家是重要保障；要確保相關資源用得其所，「不能落在有心人手上」。

「可能影響糧食供應」

謝展寰說生態安全是國家安全的重要組成部分，「甚至可能影響糧食供應，對國家是重要保障」，國際間也可能出現利用環境問題攻擊香港的情況，因此怎樣保護好環境及生態等，都十分重要，其本身便是敏感議題。為了普及生態安全，環境及生態局與國家生態環境部推出《遇見美麗中國》等系列影片。謝展寰說，不少人並不清楚破壞生態環境對國家安全的影響，影片讓人們瞭解國家對保護生態環境所作的工夫，也讓人們意識到保護環境的重要性，增加家國情懷。