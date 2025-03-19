謝展寰：生態安全是國安重要組成部分　資源不能落在「有心人」手上

今年4月15日是第十個「全民國家安全教育日」，國家安全似乎很少人會聯繫到環境、生態。環境及生態局局長謝展寰近日接受中通社訪問時闡述了國安與生態的關係，強調生態安全是國家安全的重要組成部分，對國家是重要保障；要確保相關資源用得其所，「不能落在有心人手上」。
「可能影響糧食供應」
謝展寰說生態安全是國家安全的重要組成部分，「甚至可能影響糧食供應，對國家是重要保障」，國際間也可能出現利用環境問題攻擊香港的情況，因此怎樣保護好環境及生態等，都十分重要，其本身便是敏感議題。為了普及生態安全，環境及生態局與國家生態環境部推出《遇見美麗中國》等系列影片。謝展寰說，不少人並不清楚破壞生態環境對國家安全的影響，影片讓人們瞭解國家對保護生態環境所作的工夫，也讓人們意識到保護環境的重要性，增加家國情懷。
申請環境保護基金團體 必須符合國安法
特區政府一直拿出資源，幫助相關團體及社區從事環境保護、生態保護等工作。謝展寰強調，首先資源一定「不能落在有心人手上」，其次要確保資源「用得其所」。因此，所有申請相關基金的團體，必須符合國安法及香港其他法例，環境及生態局亦會做好背景調查。謝展寰具體指出，若懷疑相關團體有威脅國安及國家工程的歷史背景，會拒絕申請。同時，局方還會檢查申請計劃是否能產生具體利益，並進行具體檢視，以杜絕「申請是一套，實踐是另一套」的「雙標」做法。
謝展寰引述保護生態名言「綠水青山就是金山銀山」，強調香港不止要說，更要以實際行動努力。他介紹，香港2014年已碳達峰，現時碳排放較峰值減少約四分之一，人均碳排放更減約三成，達約4.5公噸，約為美國人均的四分之一、歐盟人均的六成。香港制定的《氣候行動藍圖2050》，明確提出到2035年碳排放總量減半，2050年實現碳中和的目標。為實現該目標，香港從幾大產業方面減碳，包括採取淨零發電技術；推動綠色建築發展；發展綠色運輸系統，推廣電動汽車等新能源交通方式。
國際方面，香港亦積極發聲。謝展寰指，作為亞太經合組織（APEC）一員，香港積極參與相關能源部長會議和能源委員會，宣揚香港所取得的成就；讓世界看到中國在生態文明建設所做的工作，不止在單一領域，而是在多方面都取得進展。