證監會聯同廉署採取行動　拘一人疑市場操縱集團骨幹成員涉兩上市公司 (更新)

證監會聯同廉署採取行動，拘一人疑市場操縱集團骨幹成員。(資料圖片)

最新有市場消息指，兩間涉事上市公司疑為8月中獲恒指公司納入恒生綜合指數的友聯國際教育（1563），以及馬可數字科技（1942）。

香港證券及期貨事務監察委員會與廉政公署表示，周二（29日）採取聯合行動。事件涉及兩家在港交所上市的公司，其股份於2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱。證監會與廉署搜查懷疑與該案件有關聯的14個處所，廉署在聯合行動中亦根據《防止賄賂條例》拘捕該懷疑市場操縱集團一名骨幹成員。

證監會聯同廉署採取行動，拘一人疑市場操縱集團骨幹成員。(資料圖片)

友聯國際教育發公告

友聯國際教育周二（29日）晚上發公告指，遭相關監管機構到訪公司處所，就涉及公司股份交易的某些涉嫌罪行進行調查，公司已提供資料作上述搜查之用。

公司表示，上述搜查及調查對集團並無重大不利影響，而集團業務及營運維持正常。

馬可數字科技停牌

至於馬可數字科技則未有回應，不過就於周三（30日）上午9時30分起停牌，未知原因，故未能斷定該集團涉案與否。

凍結6證券行客戶帳疑操縱市場

證監會表示，已就上述聯合行動向6家證券行，包括富昌證券、富途、華業證券、利高證券、華盛資本及尊嘉證券，發出限制通知書，禁止6家行處理或處置8個交易帳户內的資產，並指這些資產與上述其中一家上市公司股份的懷疑市場操縱行為有關。

現時該名被廉署拘捕的集團骨幹成員，涉嫌賄賂其中一家上市公司兩名高級管理人員，以散布有關該公司的虛假及具誤導性資料。

集團目的為抬高公司市值以獲選為指數成分股

證監會及廉署調查發現，該集團組織極為嚴密，涉嫌策劃推高上述兩家上市公司股價，違反《證券及期貨條例》的相關規定。證監會懷疑該集團最終目的是抬高該兩家上市公司的市值，令它們獲選為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有該兩家上市公司的股份給指數追蹤基金來獲利。

此外，由於調查仍在進行當中，現階段不會作出進一步評論。