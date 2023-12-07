證監會點名HongKongDAO及BitCuped涉虛擬資產詐騙 訛稱史美倫歐冠昇任要員

繼JPEX及HOUNAX後，再有虛擬資產交易平台涉嫌詐騙！證監會昨主動公布涉事平台，分別名為「HongKongDAO」或「香港數字研究院」及「BitCuped」。前者向公眾提供與事實不符內容，包括聲稱已向證監會申請牌照等，後者則聲稱「Laura Cha」及「Nicolas Aguzin」分別擔任平台的主席和行政總裁，與港交所兩高層同名，但兩人與平台均無任何關係。警方封鎖兩個涉事平台的網站，證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函。證監會表示，已同意按機制與警方進行一周兩次的定期會議，如須執法將主動聯絡警方。

證監會表示，HongKongDAO發行了一種名為「HKD」或「HongKongDAO」的代幣，可在HongKongDAO的網站上購買。而HongKongDAO的一篇網上文章聲稱平台「於2022年7月向證監會申請牌照以進行受規管活動；於2021年3月取得第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的牌照，因此可自2020年7月31日起從事相關的受規管活動；正在競投『香港數字貨幣交易所牌照』，而該文章暗示此牌照乃與香港政府就穩定幣而設的監管框架有關」。

證監會指，上述聲稱與事實不符，但卻可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為HongKongDAO的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法，藉此誘使他人購買或認購HKD代幣。

證監會又點名另一平台「BitCuped」，指其網站聲稱「Laura Cha」及「Nicolas Aguzin」分別擔任BitCuped的主席和行政總裁，與港交所主席史美倫和港交所執行董事兼行政總裁歐冠昇英文名相同，但兩人與BitCuped無任何關聯。

