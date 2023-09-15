證監轉交警方 林作割席 JPEX客戶傳無法提幣

證監會周三點名警告虛擬資產交易平台JPEX在未獲發牌照下透過網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商(場外找換店，OTC)向公眾推廣其平台服務和產品，並存在眾多可疑之處。同時接獲散戶投訴指未能提取虛擬資產，並已通知相關網紅及場外找換店停止推廣。被問及有JPEX戶口資金未能提取時將如何處理，證監會回覆本報查詢時表示，會將個案轉介警方跟進。

JPEX亦於周三回應指，有意申請牌照，但因需時準備法律文件，現階段尚未遞交申請，亦並未公開任何正式申請的宣傳。又指倘證監無意營造一個對加密貨幣企業友好環境，香港成為Web 3.0都會之路將遙遙無期。

JPEX昨再稱調整美元穩定幣(USDT)提幣手續費，並已成立專案小組，包括法律界及金融界以商討未來發展方向，待證監會回覆進一步指引，將按該會回覆，不日逐步調整提幣手續費，階段性開放提幣上限。如用戶緊急提幣需填寫表格申請優先提幣排序。

提款設上限 手續費佔99.9%

另昨傳JPEX超過8個小時無法提幣，有用戶指提款額度已被限制最高1,000USDT、手續費調整為999USDT，意味最多僅提1美元。

據報道，JPEX現正舉辦的新加坡峰會Token 2049攤位，昨日亦已人去樓空。

早在社交平台公開表明已申請成為JPEX合夥人的林作(圓圖)，則在自己社交平台表示，「無意觸犯證監會規定」，並指不會再公開推廣或提及任何未有在香港申請牌照的交易平台。

曾推電視廣告 張智霖代言

JPEX去年已於電視、戶外廣告位等賣廣告，並由張智霖擔任其品牌大使，在台灣則有「五堅情」成員陳零九為代言人。