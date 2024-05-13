譚公誕節慶活動周三舉行 港島東區及灣仔區實施特別交通安排

譚公誕節慶活動星期三在港島區舉行，運輸署今日(13日)提醒，為配合節慶活動，港島東區及灣仔區當日將實施特別交通及運輸安排，近筲箕灣道、筲箕灣東大街及譚公廟道一帶的相關路段由當天上午6時30分至晚上6時30分，將實施封路及交通改道措施；灣仔近大坑一帶的相關路段將由當天上午8時30分起實施間歇性封閉，直至人群散去及道路重開為止。在封路期間，車輛或會不准進入或離開受影響地區內的停車場。
筲箕灣道、筲箕灣東大街及譚公廟道一帶封路期間，城巴第82X號線(往小西灣方向)將會臨時改經柴灣道，其位於愛秩序灣道、東喜道及柴灣公園外的巴士站亦會暫停使用；位於金華街介乎筲箕灣東大街與望隆街的公共小巴站將於5月14日上午8時至翌日下午6時30分期間暫停使用。
封路範圍路旁泊車位使用
另外，位於筲箕灣封路範圍內的所有路旁泊車位(包括收費錶泊車位、電單車泊車位及傷殘人士專用泊車位)將於5月14日晚上10時至翌日下午6時30分期間暫停使用，位於浣紗街的六個收費錶泊車位將於五月十四日下午四時至翌日下午六時期間暫停使用。
運輸署表示會和警方會密切留意交通情況，並會在需要時採取適當措施。市民請留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。
供奉譚公 保佑海上安全
農曆四月初八為譚公誕，傳統慶祝儀式就由農曆四月初七開始。 相傳民間起初供奉譚公是為了保佑海上安全、治病及預測天氣，善信以農民、漁民和打石從業員為主。 筲箕灣和黃泥涌等社區會舉辦活動慶祝譚公寶誕，活動包括巡遊、神功戲、舞龍及舞獅表演等。