譚公誕節慶活動周三舉行 港島東區及灣仔區實施特別交通安排

譚公誕節慶活動星期三在港島區舉行，運輸署今日(13日)提醒，為配合節慶活動，港島東區及灣仔區當日將實施特別交通及運輸安排，近筲箕灣道、筲箕灣東大街及譚公廟道一帶的相關路段由當天上午6時30分至晚上6時30分，將實施封路及交通改道措施；灣仔近大坑一帶的相關路段將由當天上午8時30分起實施間歇性封閉，直至人群散去及道路重開為止。在封路期間，車輛或會不准進入或離開受影響地區內的停車場。

筲箕灣道、筲箕灣東大街及譚公廟道一帶封路期間，城巴第82X號線(往小西灣方向)將會臨時改經柴灣道，其位於愛秩序灣道、東喜道及柴灣公園外的巴士站亦會暫停使用；位於金華街介乎筲箕灣東大街與望隆街的公共小巴站將於5月14日上午8時至翌日下午6時30分期間暫停使用。