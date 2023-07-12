譚詠麟李克勤合資「左麟右李」餐廳　遭入稟追討550萬中小企特惠貸款

有歌手合辦資的餐廳因欠款遭入稟。由歌手譚詠麟及李克勤，合資開辦的「左麟右李粥麵小菜專門店」，遭香港按揭證券有限公司入稟，指其兩年前借近550萬中小企特惠貸款，惟至上月仍未清還。據了解，三間香港分店均已結業。

「左麟右李」遭入稟追討借貸547萬 香港按揭證券有限公司一方指，早前向「左麟右李」發律師函，但向公司及擔保人追討不果，周二（11日）入稟高等法院要求公司及擔保人連本帶利還款。 原告為香港按揭證券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited）；被告則為「Starz Kitchen Management Limited」及貸款擔保人「Kwok Yuk Wah」。