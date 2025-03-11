警一連兩周末中環設臨時過海的士站 的士大使助記錄資料

中區警區「蘭桂坊的士大使計劃」自去年4月5日起實施，至今已於蘭桂坊、山頂及花園道纜車站協助超過6萬名市民及遊客乘搭的士。警方表示，因應蘭桂坊一帶的市民、遊客，和的士業界對過海的士站的需求，將推行試點計劃，一連兩個周末的凌晨時份，在中環設置臨時過海的士站。計劃期間，將有青年擔任的士大使，協助乘客在登車時記錄預計車資等。

警方表示，將於本月15至16日和22日至23日一連兩個周末，由凌晨零時30分至清晨五時，於威靈頓街32號對開設置臨時過海的士站。屆時市民可選擇原有位於威靈頓街12至24號的的士站或新設的臨時過海的士站，並只需繳付單程過海隧道費乘搭的士過海。

的士大使協助乘客填寫資訊卡

計劃期間，的士業議會將聯同非牟利機構安排青年擔任的士大使。的士大使會協助乘客在登車時，在的士資訊卡上記錄預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料。卡片亦附有的士車資資訊和相關投訴熱線等實用資料。如果乘客懷疑的士司機濫收車費或有其他違法行為，可以提供相關資料向警方或交通諮詢委員會投訴。