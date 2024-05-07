警務處申請5億元更新設備 鄧炳強：DVD已不合時宜 對保安系統有信心

警務處向財委會申請約5億元撥款，建立中央數碼影像平台、及開發第三代人事資訊通用系統。保安局長鄧炳強今日(7日)出席保安事務委員會時表示，建立中央數碼影像平台的開支，由3.9億減少3,100萬，即大約8%，到3.59億；而開發第三代人事資訊通用系統的費用，更由1.9億減至1.42億，便宜了4,800萬，即約兩成半。

鄧炳強續指，現時，所有收集回來的影片會被燒錄至DVD光碟，有需要時才會取出使用，例如用作呈堂證據等，但但這種操作模式其實已經不合時宜，有必要跟上科技。至於開發第三代人事資訊通用系統方面，鄧炳強稱，系統服務提供者自2021年起，已經停止提供軟件支援，令系統未能夠更新和進行相應的程式修補。第三代系統不僅可以延續第二代系統的功能，同時亦會提升工作效率和加強系統及數據安全。

立法會議員陸瀚民關注中央數碼影像平台有否加人工智能功能等，以代替肉眼逐格看影像。鄧炳強回應，平台本身未有加入有關功能，但隨時可以增加相關功能，又認同人工智能對調查案件有幫助，下一步會考慮再申請撥款增加人工智能等功能。