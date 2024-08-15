警司陸振中涉逼女下屬口交　事主稱被告任指揮官如「山寨王」

已停職的前沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉前年3度非禮醉酒女下屬及強逼口交，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊該女下屬和另外兩名男下屬。陸否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（15日）在區院踏入第4日審訊。43歲被告陸振中，案發時被告任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子X、及下屬蔡文浩及賴文顯。

女事主供稱被告任職沙頭角分區指揮官猶如「山寨王」，而她只是「好微細好微細嘅一粒塵」，哭稱第三次性侵事件前曾表明不欲到廁所，已盡力還是無法保護自己，坦言自己雖然是警察，「但我都係一個女仔嚟」。

辯方大律師鄭明斌續盤問X，並以慢鏡形式播放報稱兩次非禮事件發生後，即23日在熟食中心的畫面。X指從畫面可見她當時飲酒後伏在桌上休息，遭被告拍醒，她曾輕微揮動手部，惟仍被帶往殘廁。她指督察蔡文浩曾要求扶她但遭被告拒絕，又稱案發時有5人在場，「一個男性主動帶一個女性去廁所，唔是第一、二次，現場無人為意到，我果一刻好失望絶望。」她指當時有另外一個總督察清醒：「都由得佢帶我去。」

事主情緒激動一度休庭 下午嘔吐明天再訊

辯方繼續追問細節時，X突然情緒激動，喘氣大聲哭稱已拒絕去廁所，惟被告身形高大，而她喝了酒，「如果我有能力，已經搵咗男朋友接我喇，由（夜晚）6點坐到12點都走唔到…你係咁（問）…」此時X表示身體不適、手震，法官休庭讓事主休息。

休庭後X抽泣稱被告是警司及沙頭角警區指揮官，她案發時只任職警務人員未滿一年，形容對方權力「係幾咁大」：「佢可以話係『山寨王』，我只係好微細好微細嘅一粒塵」，強調她當時很驚慌，已盡力保護自己，要就此事報警「唔係咁易」，「我都係一個女仔嚟㗎咋…雖然我係一個警察」，其後哽咽「我已經連續喺度3日…我辛苦咗兩年…不斷睇片回憶」，但事件尚未完結，「我可以搵邊個傾？」辯方質疑X被強迫口交時為何不「咬實棚牙」，X指被告「重複又重複做一啲膽大包天嘅行為」，若反抗或被「打死」，「我有無勇氣反抗佢？我有就唔使忍氣吞聲咁耐」。