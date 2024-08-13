警司陸振中涉逼女下屬口交 事主被表白後質疑陸有家室 獲回應：難得走埋一齊係緣分

已停職的前沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉前年3度非禮醉酒女下屬及強逼口交，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊該女下屬和另外兩名男下屬。陸否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（13日）在區院續審。女事主X供稱非禮事件發生後，陸經常借故載她上下班，其中一天向她表白，她回應「你有老婆㗎喎」，陸回應「你都有男朋友啦」、「難得大家走埋一齊，係一種緣份」，至後來被告「出咗事」，X才覺「逃離佢嘅魔爪」。

非禮事件後不欲辭職 與男友現分歧終分手 43歲被告陸振中被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內3度非禮女子X。陸涉及的另一事件，指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊X、男子蔡文浩及賴文顯。控方開案陳詞指，案發時被告任職沙頭角分區指揮官，X、蔡及賴均為其下屬。

X今日續作供，指非禮事件發生當日，被告所作的「唔係一個正常人行為」，現場其他人應感覺到，但無人肯救她。6月23日，她把遭被告非禮的經過告知當時男友，對方希望她辭職，但她不想，坦言「又唔係我做錯，點解要辭職」，最終雙方出現分歧，在同年7月中分手。 案發後提接送上下班 憂對方濫用職權不敢舉報 X另提及相若時段確診新冠肺炎，7月3日康復，被告着她翌日復工，及提出接她上班，她不敢拒絕，因被告是她上司，「我驚如果拒絕咗，佢會濫用佢嘅職權」。及後數天被告都有接她上下班。在7月5日，被告駕車送X回家，卻在大埔龍尾泳灘下車看風景和日落。被告在觀景台突伸左手搭其膊頭，她好驚，問被告「阿Sir你做咩」，在接到來電後藉故離開。7月6日，被告駕車送她上班時，向她表示「我鐘意你」 ，她提醒 「阿Sir你有老婆㗎喎」，被告則回應「你都有男朋友啦」、「難得大家走埋一齊，係一種緣份」。X不懂如何反應，「佢個觀念好錯」。

X將事件告知胞弟，但無上報管理層，憂被告「恃住佢係上級，喺工作上對我不利」，又指不想母親擔心，「到呢一刻我都冇同媽媽講過」。 被告於危駕襲擊「出咗事」：我就逃離咗佢魔掌 8日X到辦公室找被告，著他與自己保持距離，「因為我已經受夠佢嘅滋擾」。X向被告說她男友知道其手機訊號定位，被告回應稱她的電話或遭人入侵。 之後幾天被告無再找她，至13日她枱上放置了一個公文袋，內有一部小米電話。X致電被告，想他收回物品，被告稱若X不用新電話，雙方就不能聯絡，X覺得是命令不敢不用。X又稱，被告翌日在車上又觸摸她的右手，她把手縮開及怒視被告，令對方不敢再摸她。直至7月15日被告於飯局上涉危駕和襲擊等「出咗事」，「我就逃離咗佢魔爪」。

案件編號：DCCC137/2023