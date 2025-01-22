警國安處帶走鍾劍華3名弟妹　到警署助查後陸續離開（更新）

警方國安處今日再有行動。消息指，今日（22日）早上，國安處帶走理大前助理教授鍾劍華的二弟、三妹及四弟到警署，以協助調查與鍾劍華有關的通緝罪行。
至中午時分，3人陸續離開警署。三妹約於中午12時半由一名男子陪同下離開中區警署，沒有回答在場記者提問；下午約1時，二弟離開新界南總區總部；及至下午約1時半，四弟離開青山警署。
上周四鍾劍華妻兒被帶署協助調查
上周四（14日），警方國安處到元朗及深水埗區，將鍾劍華的伍姓太太及兒子，分別帶到天水圍警署及旺角警署協助調查。據知，兩人在鍾劍華被通緝後搬離居所，各自搬至上述兩區居住。
國安處上月平安夜公布新通緝名單
警方國安處於去年12月24日公布新一輪通緝名單，涉及6名海外港人，包括藝人鄭敬基、理大前助理教授鍾劍華、前「學生動源」召集人鍾翰林、黃大仙區議會前議員劉珈汶、新聞工作者何良懋及張晞晴。當局指，他們分別涉「煽動分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪；各懸紅100萬元。國安處指各人涉嫌出賣國家，罔顧港人利益。當中鍾劍華涉及違反《香港國安法》第二十一及二十九條「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。
警方指鍾劍華於2024年5月至2024年6月期間，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。2020年12月至2023年11月期間，持續透過不同的平台和方式，包括接受傳媒訪問、在社交媒體上發布貼文等，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。