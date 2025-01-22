警國安處帶走鍾劍華3名弟妹　到警署助查後陸續離開（更新）

警方國安處今日再有行動。消息指，今日（22日）早上，國安處帶走理大前助理教授鍾劍華的二弟、三妹及四弟到警署，以協助調查與鍾劍華有關的通緝罪行。

至中午時分，3人陸續離開警署。三妹約於中午12時半由一名男子陪同下離開中區警署，沒有回答在場記者提問；下午約1時，二弟離開新界南總區總部；及至下午約1時半，四弟離開青山警署。

上周四鍾劍華妻兒被帶署協助調查

上周四（14日），警方國安處到元朗及深水埗區，將鍾劍華的伍姓太太及兒子，分別帶到天水圍警署及旺角警署協助調查。據知，兩人在鍾劍華被通緝後搬離居所，各自搬至上述兩區居住。