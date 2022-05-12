警國安處拘5名「612基金」信託人  2男2女獲保釋1人續還押 (更新)

【17:54更新】警方國安處表示，5月10日至12日在全港多區採取執法行動，拘捕2男3女，年齡介乎45至90歲，涉嫌干犯《香港國安法》第29條「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。警方調查顯示上述人士均為「612人道支援基金」信託人。根據《香港國安法》第43條及《實施細則》附表2，裁判官應國安處的申請向被捕人發出通知書，要求他們向警方交出所有旅行證件。

警調查發現有律師大律師涉作出專業失當行為

被捕的2男2女已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。其餘一名正在服刑的67歲被捕女子將繼續還押。警方亦向法庭申請傳票控告被捕人及一名37歲男子沒有遵循《社團條例》要求，向社團事務主任申請註冊「612人道支援基金」或豁免其註冊。警方在刑事調查過程中，同時發現一些律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行爲，已經就有關情況向律師會和大律師公會作出投訴。

另外，警方留意到有媒體抹黑國安處的執法行動。警方強調，任何人如有違法行為，不論其身分、背景、職業或宗教，警方都會一視同仁執法，不偏不倚地按法律及既定程序秉公辦理。