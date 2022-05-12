警國安處拘5名「612基金」信託人  2男2女獲保釋1人續還押 (更新)

【17:54更新】警方國安處表示，5月10日至12日在全港多區採取執法行動，拘捕2男3女，年齡介乎45至90歲，涉嫌干犯《香港國安法》第29條「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。警方調查顯示上述人士均為「612人道支援基金」信託人。根據《香港國安法》第43條及《實施細則》附表2，裁判官應國安處的申請向被捕人發出通知書，要求他們向警方交出所有旅行證件。
警調查發現有律師大律師涉作出專業失當行為
被捕的2男2女已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。其餘一名正在服刑的67歲被捕女子將繼續還押。警方亦向法庭申請傳票控告被捕人及一名37歲男子沒有遵循《社團條例》要求，向社團事務主任申請註冊「612人道支援基金」或豁免其註冊。警方在刑事調查過程中，同時發現一些律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行爲，已經就有關情況向律師會和大律師公會作出投訴。
另外，警方留意到有媒體抹黑國安處的執法行動。警方強調，任何人如有違法行為，不論其身分、背景、職業或宗教，警方都會一視同仁執法，不偏不倚地按法律及既定程序秉公辦理。
【16:13更新】警方國家安全處先後拘捕5名「612人道支援基金」信託人。政府下午發稿表示，警方調查顯示有關人士涉嫌請求外國或境外機構對香港特區實施制裁，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《香港國安法》第29條。
政府：執法行動完全與被捕人士職業或宗教背景無關
當局下午以「政府回應傳媒查詢警方拘捕行動」為題發稿，執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士的違法行為而採取執法行動，完全與被捕人士的職業或宗教背景無關。當局指，無人可以凌駕法律或犯了法而不需承擔責任。如果有證據顯示任何人犯法，無論是甚麼身分或背景，都要面對法律制裁，無人可享有特權。
政府發言人指出，危害國家安全的行為和活動可造成非常嚴重的後果，必須採取措施防範和制止，確保危害國家安全的人士須面對法律後果，又稱特區政府會繼續防範任何危害國家安全的行為和活動。任何人不論背景，執法部門均會一視同仁依法秉公處理。
【14:10更新】消息指，「612基金」信託人之一、正在服刑的何秀蘭亦被捕。至於早前被捕的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩，以及前嶺大學者許寶強已獲保釋。
【10:40更新】警方國安處拘捕「612人道支援基金」4名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強，涉嫌請求外國或者境外機構，對香港實施制裁，危害國家安全，罪名是涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」，4人獲准保釋候查，需要向警方交出所有旅行證件。梵蒂岡美國等關注事件。警方早前表示，被捕4人年齡45至90歲，拘捕行動仍然繼續，已向法庭申請傳票，控告4人及1名37歲男子，無遵循《社團條例》要求為「612人道支援基金」註冊。
梵蒂岡教廷極其關注事態發展
梵蒂岡發言人說，教廷關切地獲悉陳日君被捕的消息，並極其關注事態發展。
總部設在紐約的「人權觀察」對90歲的陳日君被捕表示震驚，形容是「香港的新低」，反映香港的人權情況急速惡化。
「612人道支援基金」去年8月中宣布逐步停止運作，去年9月6日暫停接受捐款，同月按警方國安處要求提交資料。「612人道支援基金」在網站表示，基金的目的是為反修例示威中受傷、被捕、受暴力攻擊或受威脅人士，提供支援及金錢援助。