警國安處控兩男涉網上發布煽動帖文 被拒保釋8月4日再訊

【16:20更新】案件今日（24日）在西九龍裁判法院首次提堂。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉聽畢控辯雙方陳詞後，拒絕兩被告保釋，下令還押至 8 月 4 日再訊，以待警方作進一步調查。

控方申請押後兩案至 8 月 4 日，期間警方會進一步調查，包括檢驗被告的電話、電腦及 iPad ，審視是否涉及其他罪行；申請獲法庭批准；而控方亦反對兩被告保釋，並與辯方先後作出陳詞，羅德泉最終拒絕批出保釋。被告陳偉倫隨即放棄每 8 天的保釋覆核權，陳冠旭則排期於 6 月 30 日進行保釋覆核。

陳冠旭（28 歲，廚房工）及陳偉倫（30 歲，電腦資訊人員）被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，即分別於 2021 年 1 月 17 日至 2022 年 6 月 13 日（包括首尾兩日）；2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 23 日期間（包括首尾兩日），在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 LIHKG 及 Instagram 發布或持續展示陳述、相片及海報，具意圖：

（a）引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；

（b）激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；

（c）煽惑他人使用暴動；及/或

（d）慫使他人不守法或不服從合法命令

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【08:45更新】警方國安處昨日(23日)在黃大仙及元朗採取執法行動，拘捕兩名年齡分別28歲及30歲男子，涉嫌多次於社交平台發布具引起或加深香港不同階層的惡感及敵意，以及煽惑他人使用暴力的煽動意圖帖文。國安處今日傍晚暫控兩名被捕人各一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪。案件今日(24日)上午在西九龍裁判法院提堂。

涉發布引起或加深香港不同階層惡感及敵意

警方調查顯示，兩名被捕人涉嫌多次於社交平台發布具引起或加深香港不同階層的惡感及敵意，以及煽惑他人使用暴力的煽動意圖帖文。此外，警方根據法庭手令，搜查他們的住所，並檢獲曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，首次定罪已可被判處監禁2年，市民切勿以身試法。