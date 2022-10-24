警察招募中心關閉18年將重開　一站式「搶人才」

行政長官李家超《施政報告》中提出搶人才，警隊日前亦決定重開關閉了18年的警察招募中心，希望可以提供「一站式」服務，包括即埸面試、預約面試日期、進行握肌力測試、初步遴選等，招募新血入職。

2021/22年度 投考警隊人數未如理想

事實上，近年因社會事件及疫情等因素，投考警隊人數未如理想。原定在2021/22年度目標招募195名督察及1,350名警員，最終人僅取錄170名督察及484名警員。至於今個財政年度，警隊更計劃招募240名見習督察及1,550名警員，兩個職級的薪酬亦有一定吸引力，其中投考見習督察的起薪為48,255元，投考警員的起薪為26,845元。

今年4月，警隊更宣布，取消「在港居住7年或以上」的居港年期規定，投考者只須符合「香港特別行政區永久性居民」的要求，亦可申請。其強調，雖然要求有所放寬，惟遴選要求同樣嚴格，相信警務人員的質素會不跌反升。

警隊早年在全港5個地區設立招募中心，分別位於金鐘、尖沙咀、旺角、沙田及屯門，除金鐘外，其餘4間中心自1999年開始陸續關閉，至2004年，位於金鐘政府合署的警察招募中心亦完成歷史任務，於同年4月1日停止運作，而處理申請及遴選的工作，則改以預約形式在警察總部或警察學院進行。