警打鼓嶺堆填區搜證 撿骨頭未知是否屬蔡天鳳

蔡天鳳碎屍案全城關注，至今女死者的主要軀幹和手部仍未尋回。警方西九龍總區重案組昨早繼續調查，大批警員更到打鼓嶺堆填區搜尋，現場有剷泥機及推土機，亦有警員用航拍機視察；暫時仍未找到的女死者軀體部位，但發現有骨頭，是否屬人骨有待化驗，警方預計需要2至3日完成搜索。

昨早約11時，過百名警員身穿白色保護衣及高度保護面罩等，到打鼓嶺堆填區搜索。西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫指，兇徒在上周三(22日)早上丟棄數袋重要證物，警方透過翻查閉路電視及查問垃圾車司機查問，鎖定目標範圍，「幾有信心係喺度」。

他指，搜索面積約一個足球場大，有3至5米深，需要工人搬出垃圾，以及用大型挖掘機將垃圾從山坡挖到平地，再由警員搜索與案件的相關證物，包括殘肢、衣服、兇器等；他補充指目前找到骨頭，但暫未知是否人骨，估計需要2至3日才能完成搜索。

