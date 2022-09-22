警拘173人涉電騙 假冒衛生署來電急增

「我哋係衛生署職員，有重要消息通知……」你近日或者都接過同類內容的預錄語音電話，相信均屬電騙！警方指，今年首7個月共接獲956宗電話騙案，按年增加62.6%，涉及騙款高達4.7億元；當中假冒衛生署職員的電話騙案佔213宗，涉款2.3億元，佔騙款總額約一半。警方過去一個月針對電騙的大規模執法行動中，共拘捕173人，當中年齡最小僅13歲，而單一金額最高的電騙案涉款6,500萬元。衛生署則提醒，署方人員聯絡市民時不會要求提供任何銀行戶口、密碼等敏感資料。

警方於8月21日至9月18日展開大規模打擊電話騙案的「高岸」行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」和「洗黑錢」拘捕127男46女，共173人，年齡介乎13歲至72歲，部分人有三合會背景，涉款達7.5億元。其中一名13歲中學生因協助收取騙款被捕，事後供稱受朋友所託，每次獲1,500至3,000元報酬。警方在行動中共偵破386宗電騙，檢獲大量涉案銀行文件、提款卡、手提電話及電腦等，凍結犯罪得益2,300萬元。

今年首7月警方共接獲956宗電話騙案，較去年同期增加62.6%，涉及騙款高達4.7億元；當中「假冒官員」佔六成個案，佔總騙款更達九成。假冒衛生署職員的電話騙案則於今年2月起急增，今年首7個月已接獲213宗，佔「假冒官員」個案約40%，損失金額達2.31億元。

訛稱事主涉案 騙款6500萬元

一名40歲女士於去年6月收到一名自稱中聯辦官員來電，指她涉及發布一宗假疫苗資料案件，要求登入虛假中國人民檢察院網址，並登入資料以示清白。她不虞有詐，與騙徒保持聯絡，其後騙徒又指她涉及另一宗商業罪案，結果受害人在去年6月至今年3月期間，一共轉帳6,500萬元，數額為年內最高。家人於今年4月報案後，警方最終拘捕有關戶口持有人。

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，留意到騙徒借助疫情投其所好，掌握市民擔心疫情的心理，從而得到信任，並用不同藉口誘使市民墮入騙案。犯罪集團亦看中疫下經濟轉差，以「搵快錢」作招徠，招攬人員收取騙款，以及租賣銀行帳戶以助收取騙款。