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2024-01-18 18:36:39

警拘9男涉兒童色情罪行　其中3人涉偷拍性侵胞妹等

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(左起)家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明、網絡安全及科技罪案調查科署理警司顏凱欣及警察臨床心理學家馮浩堅。(李朗僑攝)

(左起)家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明、網絡安全及科技罪案調查科署理警司顏凱欣及警察臨床心理學家馮浩堅。(李朗僑攝)

管有、製作及發佈兒童色情物品均是犯罪。警方早前進行名為「跨欄行動」的拘捕行動打擊兒童色情物品相關罪行，並扣捕9名男子，涉嫌與製作、發布及管有兒童色情的影片或相片。當中有被捕人僅14歲和18歲，但他們涉嫌偷拍甚至性侵未成年胞妹。警方形容行為令人髮指，已與社署聯絡，確保受害兒童與施虐者以後不會同住；並提醒犯人會在網絡接觸兒童，透過長時間噓寒問暖令兒童放下戒心，繼而開始誘騙他們拍攝裸照甚至相約外出，籲市民小心。

網絡安全及科技罪案調查科早前透過情報搜集，鎖定9名年齡介乎15至39歲的男子，並在前日(16日)聯同港島、九龍西、九龍東、新界北及新界南五個警區突擊搜查多個地點；並檢取了12部電腦、9部智能電話及6個外置儲存裝置。警方相信案件涉及約190段兒童色情影片及738張兒童色情相片。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司顏凱欣表示，9名男子涉嫌從社交媒體，網站或透過點對點分享軟件，下載有關兒童色情物品，儲存在電腦、智能電話或外置儲存裝置，有人將兒童色情影片或相片上載雲端硬碟儲存。

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2人涉偷拍胞妹

顏凱欣又指，警方檢視了被捕人電腦或電話內的影片及相片，發現其中兩名被捕人，曾經拍攝過自己家中未成年親人的裸露影片或相片，另外有一宗案件涉及猥褻行為。其中一名 18 歲學生，被發現曾經上載多段兒童色情影片，及多張兒童色情照片，警方調查後發現被捕人曾在 2023 年性侵犯當時10歲的妹妹，警方以「猥褻侵犯」拘捕該男子。

一名15歲中四男學生，電腦內存23段涉及兒童色情片段，這些片段都是被捕人涉嫌偷拍胞妹的裸體的片段，影片背景為被捕人家中。警方指，這些片段在拍攝時，被捕人當時是13歲，受害人當時是9歲，相信受害人是在不知情況下被偷影，暫時無證據顯示受害人受到性侵犯；警方以「製作兒童色情物品」拘捕該男子。

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另外，一名28 歲實驗室助理，電腦擁6段兒童色情影片、39張兒童色情照片，其中24張照片為被捕人偷拍當時10歲的妹妹下體，其他影片及相片則從網上下載，暫未有證據受害者受到其他形式性侵。警方以「製作兒童色情物品」、「管有兒童色情物品」拘捕該男子。

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