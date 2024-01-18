警拘9男涉兒童色情罪行　其中3人涉偷拍性侵胞妹等

管有、製作及發佈兒童色情物品均是犯罪。警方早前進行名為「跨欄行動」的拘捕行動打擊兒童色情物品相關罪行，並扣捕9名男子，涉嫌與製作、發布及管有兒童色情的影片或相片。當中有被捕人僅14歲和18歲，但他們涉嫌偷拍甚至性侵未成年胞妹。警方形容行為令人髮指，已與社署聯絡，確保受害兒童與施虐者以後不會同住；並提醒犯人會在網絡接觸兒童，透過長時間噓寒問暖令兒童放下戒心，繼而開始誘騙他們拍攝裸照甚至相約外出，籲市民小心。

網絡安全及科技罪案調查科早前透過情報搜集，鎖定9名年齡介乎15至39歲的男子，並在前日(16日)聯同港島、九龍西、九龍東、新界北及新界南五個警區突擊搜查多個地點；並檢取了12部電腦、9部智能電話及6個外置儲存裝置。警方相信案件涉及約190段兒童色情影片及738張兒童色情相片。 網絡安全及科技罪案調查科署理警司顏凱欣表示，9名男子涉嫌從社交媒體，網站或透過點對點分享軟件，下載有關兒童色情物品，儲存在電腦、智能電話或外置儲存裝置，有人將兒童色情影片或相片上載雲端硬碟儲存。

2人涉偷拍胞妹 顏凱欣又指，警方檢視了被捕人電腦或電話內的影片及相片，發現其中兩名被捕人，曾經拍攝過自己家中未成年親人的裸露影片或相片，另外有一宗案件涉及猥褻行為。其中一名 18 歲學生，被發現曾經上載多段兒童色情影片，及多張兒童色情照片，警方調查後發現被捕人曾在 2023 年性侵犯當時10歲的妹妹，警方以「猥褻侵犯」拘捕該男子。 一名15歲中四男學生，電腦內存23段涉及兒童色情片段，這些片段都是被捕人涉嫌偷拍胞妹的裸體的片段，影片背景為被捕人家中。警方指，這些片段在拍攝時，被捕人當時是13歲，受害人當時是9歲，相信受害人是在不知情況下被偷影，暫時無證據顯示受害人受到性侵犯；警方以「製作兒童色情物品」拘捕該男子。