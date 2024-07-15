警接12宗假冒技術支援騙案 退休婦墮騙局失1000萬

警兩個月接12宗假冒技術支援騙案

騙徒透過彈出式廣告，偽冒如「微軟安全警示」，指電腦已受病毒感染，須聯絡技術支援，否則有泄露個人資料風險。受害人若按騙徒指示聯絡「支援人員」，最終被要求將存款轉至「安全」戶口，有人因此失款1,000萬元。警方過去兩個月錄得12宗假冒技術支援騙案，總損失逾1,700萬元；提醒市民科技公司不會主動提供修復電腦的支援，亦不會要求用戶提供財務資料及轉帳。 將廣告假扮成彈出式視窗發出系統錯誤警告 網站會彈出式視窗和通知，部分是商戶廣告，部分是通知用戶訊息。騙徒利用相關方式，在不同平台購買廣告，並將廣告假扮成彈出式視窗發出系統錯誤警告，警方發現「假冒技術支援騙案」近月湧現，過去兩個月已收到12宗類似騙案，涉款1,700萬元，最大單一案件損失接近1,000萬元。



騙徒安排彈出系統錯誤警告，指受害人電腦出現錯誤或發現病毒，加上彈出視窗會令瀏覽器進入全螢幕模式，用戶無法發現一般彈出式視窗「X」關閉鍵。騙徒更會安排嚇人提示音效要求受害人切勿關閉電腦。 假扮執法人員要求將銀行存款轉移至「安全」戶口 受害人會信以為真，按警告訊息提供假技術支援電話號碼尋求支援，當受害人致電「技術支援中心」後，騙徒謊稱其電腦被入侵，個人或銀行戶口資料隨時被盜，之後轉介至假執法人員，騙徒以「電話駁電話」方式讓受害人無時間思考，受害人聽相信假執法人員藉口，將存款轉移至「安全」戶口，實際是由騙徒所控制傀儡戶口。 居港外籍退休人士May是受害人，她憶述，6月24日瀏覽網頁時突彈出假警告通知，致電相關聯絡號碼後，對方要求她將戶口存款轉去指定戶口，期間亦被要求將身份證及信用卡拍照，又被要求購買虛擬貨幣等。她不虞有詐跟隨指示，最終失去1,000萬元。

共通點受害人對英語有充分溝通能力 騙徒除會要求受害人轉帳至傀儡戶口，亦藉此指示盜竊對方網上銀行資料，進一步偷走其戶口內巨額款項。警方指，銀行職員感可疑轉帳通知警方，May才得悉受騙，警方隨即聯同銀行合作，凍結部分騙款，減低受害人損失。網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青指，於本港發生同類型案件中，有一共通點，受害人主要為居港外籍人士，或英語能力良好的人，或因為作業系統以英文為主，騙徒發出假訊息亦用英文，致有較多相關受害人。

。 警︰科技公司不會要求用戶提供財務資料及轉帳 警方提醒市民如電腦出現錯誤提示，可長按離開(ESC)或開啟系統管理員(CRTL+ATL+DEL)，甚至重啟電腦，關閉有問題頁面；並強調如非客戶要求，科技公司不會主動提供技術支術來修復用戶電腦；錯誤或警告訊息亦不會包含聯絡號碼；執法部門及科技公司不會要求用戶提供個人或財務資料及轉帳。市民可安裝防毒軟件，如有懷疑可以使用守網者網站「防騙視伏器」、「防騙視伏App」或致電防騙易熱線18222。