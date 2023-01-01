警新界南連續2日設路障打擊違例　拘17男女涉酒駕危駕藥駕等

警方一連兩日在新界南展開打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，合共拘捕17名男女，年齡介乎22歲至51歲，分別涉嫌酒後駕駛、藥後駕駛、藏毒等罪。另有1名41歲男子衝過路障，涉嫌危險駕駛、酒後駕駛及藥後駕駛被捕。

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員於除夕元旦的凌晨，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，行動中，人員拘捕16名男子及1名女子，年齡介乎22歲至51歲，分別涉嫌酒後駕駛、藥後駕駛、藏毒、在公眾地方管有攻擊性武器、危險駕駛、在取消駕駛資格期間駕駛、無第三者保險而使用汽車、超速駕駛、駕駛未獲發牌的車輛、在沒有第三者風險投保的情況下允許他人使用汽車、允許他人駕駛未獲發牌的車輛及欠交法庭罰款。

行動共發出 46 張牛肉乾及扣留 5 部車

另外，人員昨晚凌晨時分在長青隧道口設置路障，一輛私家車被要求停車搜查時，司機突然加速衝過路障駛入隧道，警員遂展開追截，最終在長青公路截停該私家車。經初步調查，一名41歲男司機涉嫌危險駕駛、酒後駕駛及藥後駕駛被捕。

人員今日凌晨時分在貨櫃碼頭南路巡邏期間，發現一輛形跡可疑的私家車，遂上前截查。經初步調查，警方檢獲少量懷疑大麻，並以藏毒罪名拘捕1名本地男子及4名非華裔男子，年輕介乎22歲至24歲。

整個行動中，警方合共向1,116名司機進行酒精呼氣測試，對違例司機發出共46張定額罰款告票並扣留5部懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。