警方下月15日起發「電子牛肉乾」 同日起推出電子平台　適應期續發紙本告票

警務處將於下月15日開始實施以電子方式，包括短訊和電郵的方式，發出違例泊車和違例行車的定額罰款通知書，並於同日推出「電子交通告票平台」，供駕駛人士查閱和繳交罰款。措施實施初期會採取雙軌並行的形式，即同時發出電子和紙本告票。警方表示，未有為過渡期設限期，會視乎市民的接受程度，強調會做足夠宣傳。
警方將於下月15日透過已核實的電子聯絡方式，向違例者發出電子交通告票。運輸署自去年11月18日開始向車主、駕駛執照和相關牌證持牌人收集已核實的流動電話號碼或電郵地址，若駕駛人士違例，將會透過已登記的電子方式收到警方發出的電子告票。計劃推出初期，警方會實施「雙軌並行」的過渡安排，同時提供電子和紙本告票。
此外，警方亦會於同日推出「電子交通告票平台」的網站和流動應用程式，告票資料會上傳至平台，市民可於平台上查閱交通告票，並透過平台繳交罰款。
料減少市民違規情況
警方交通總部交通管理及違例檢控科（交通管理組）警司聶凱鵾表示，相信推出電子告票後，可有效減少市民違規的情況。就已核實電子聯絡方式的人數方面，聶指，登記車主方面，約62%人士已核實；就駕駛執照持有人方面，僅24%人士核實。他表示，或考慮與運輸署合作，加強宣傳。而整個系統的研發大約使用了3.55億元。