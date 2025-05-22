警方下月15日起發「電子牛肉乾」 同日起推出電子平台　適應期續發紙本告票

警務處將於下月15日開始實施以電子方式，包括短訊和電郵的方式，發出違例泊車和違例行車的定額罰款通知書，並於同日推出「電子交通告票平台」，供駕駛人士查閱和繳交罰款。措施實施初期會採取雙軌並行的形式，即同時發出電子和紙本告票。警方表示，未有為過渡期設限期，會視乎市民的接受程度，強調會做足夠宣傳。

警方將於下月15日透過已核實的電子聯絡方式，向違例者發出電子交通告票。運輸署自去年11月18日開始向車主、駕駛執照和相關牌證持牌人收集已核實的流動電話號碼或電郵地址，若駕駛人士違例，將會透過已登記的電子方式收到警方發出的電子告票。計劃推出初期，警方會實施「雙軌並行」的過渡安排，同時提供電子和紙本告票。