警方西九龍打擊酒駕及非法賽車等　共7男女被捕

警方在中秋節長假期間在區內進行執法行動，設置多個路障打擊酒後駕駛、藥後駕駛、非法賽車、超速駕駛及非法改裝等，共拘捕6男1女，由23至62歲，另外拘捕1名 被通緝的本地男子。行動中發現15輛懷疑曾被非法改裝或不符合法例規定的私家車。

西九龍總區交通部執行及管制組人員在中秋節長假期間(本月9至12日)一連數日在區內進行執法行動，行動中，人員共拘捕6名本地男子及1名本地女子，年齡介乎23至62歲。當中4人因涉嫌酒後駕駛或藥後駕駛被捕。同時，1名本地男子及1名本地女子分別因涉嫌擅取交通工具、狂亂駕駛、停牌期間駕駛及駕駛時未有第三者保險被捕。 另外，人員亦拘捕一名62歲因涉嫌欠交罰款而被通緝的本地男子。

數碼雷達偵測到 249 輛車涉嫌超速

警方發現共15輛私家車懷疑曾被非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》。有關車輛已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。另外，人員亦向14輛車發出欠妥車輛報告。

警方亦於區內多個地點設置數碼雷達偵測，共偵察到249輛車輛涉嫌超速駕駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。

警方強調，「酒後駕駛」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。警方會繼續嚴厲執法以打擊相關違例罪行，保障交通安全，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。