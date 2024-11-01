警油尖區酒店放蛇掃黃 檢大批賣淫物品拘28人

油尖警區重案組、特別職務隊聯同入境事務處前日(30日)進行打擊賣淫行動，派員放蛇搜查油麻地及尖沙咀區一酒店，成功拘捕共5男23女，包括7名31歲至80歲的主腦及骨幹成員，分別涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「控制他人賣淫」，以及21名17歲至55歲的外地女子，涉嫌「違反逗留條件」。
每月營業額逾100萬元
根據初步調查，該犯罪集團在內地及外國選美，於「Telegram」吸引嫖客，又透過網上社交平台指示外地女子以旅遊簽證來港及預訂指定酒店房間，後以即時通訊軟件安排顧客到酒店房間進行性交易，再「五五分帳」上門收取每次約1,000至2,000元佣金作利潤。警方相信該集團已經營至少兩個月，每月營業額逾100萬元。另一方面，集團為確保運作暢順，部分成員擔任保鏢，調停性交易紛爭，並照顧妓女日常起居，安排運輸及提供所需物資。
工廈倉庫檢賣淫物品 另檢約47萬現金
警方分別在銅鑼灣及天水圍拘捕3名集團主腦，搜出390,000港元現金，相信為犯罪得益。另外在觀塘一工廈拘捕兩名集團成員，在工廈倉庫內搜出大批賣淫相關物品，包括一次性毛巾、漱口水、避孕套、潤滑劑。又在尖沙咀的酒店及油麻地一帶，拘捕兩名保鏢，在他們身上搜出36,000元現金，並拘捕20名內地女子及1名俄羅斯籍女子。所有被捕人正被扣留調查，有關帳號已被停用，警方將凍結有關犯罪得益。