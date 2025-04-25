警深水埗打擊搵快錢拘75人最細13歲　114宗案共涉款193萬元

深水埗警區留意到今年1至3月期間，區內搵快錢罪案佔整體罪案約四分之一，店舖盜竊亦較去年第四季有所上升。有見及此，警方於上月30日至上周六(19日)展開打擊搵快錢及相關刑事罪行行動，共拘捕57男18女，年齡介乎13至78歲，涉及114宗案件，包括「爆竊」、「扒竊」及「串謀行騙」等，涉及款項約193萬元。其中15人分別於兩個情報主導的行動中被捕，而警方已成功瓦解兩個網購詐騙集團，共牽涉37宗串謀行騙案。

冒牌電子產品騙取金錢

深水埗警區近月接獲市民報案，報稱於網上購物平台受騙，購入冒牌電子產品。其後，人員鎖定兩個網購詐騙集團，其中一個詐騙集團於網購平台以低於市價價錢出售電子產品，並於交易時以冒牌貨騙取金錢，相信該集團涉及全港共14宗相關案件，牽涉約11萬港元的損失。警方其後鎖定該犯罪集團的網上購物平台賬號，並於本月上旬喬裝買家交易，當兩名集團骨幹成員交付冒牌電子產品後，人員表明身份並拘捕該兩人，經進一步調查後再拘捕3名骨幹成員，5人中包括3男2女，並檢獲6部冒牌電子産品以及一輛私家車，懷疑曾用於犯案及為集團犯罪得益。