警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視

政府計劃在全港安裝2,000部閉路電視，並於年中安裝600部，警方早前指就會率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，有關鏡頭位置近日被傳媒曝光。有傳媒發現旺角區內至少有7個位處道路交匯處的燈柱，裝有該批監察鏡頭，範圍涉及人行道、車行道及不同店舖外圍。該批閉路電視至少涉及3種不同型號，均寫有內地製造及二維碼，涉及內地監控公司海康電視。政府早前指，鏡頭現階段無追蹤功能，不排除或設有人臉識別技術。
鏡頭設7位置 攝人行道馬路街景
該15組鏡頭被發現至少設在旺角7支閉路電視燈柱，位置分別為：
- 洗衣街近旺角道安全島
- 近先達廣場的亞皆老街及通菜街交界車行路
- 砵蘭街及山東街交界行人路
- 上海街及豉油街交界行人路
- 山東街及通菜街交界行人路
- 西洋菜南街及豉油街交界行人路，及；
- 花園街近煙廠街行人路
當中主要拍攝方向為行車道，亦有拍攝到人行道以及海味店、找換店等店舖。
貼藍色告示 二維碼網頁解釋原因
裝有閉路電路的燈柱都貼上一張藍色「閉路電視運作中」告示，並附有二維碼，手機掃描後會連結至警方文件，解釋閉路電視目的及選址原因，又列表稱英國、新加坡及澳門等安裝多少部閉路電視，密度遠比香港高，強調只會拍攝到公眾地方，而且警方使用時有「嚴謹的監督規範」。
傳媒發現該批15組閉路電視，部分內裡設有多個鏡頭，當中涉及3款不同型號，包括網絡攝影機及高速圓頂攝影機。惟3款閉路電視盒上均寫有內地製造字樣及二維碼，二維碼連結至中央監控平台「Guarding Vision」網頁，該網頁憑證的核發對象為「杭州海康威視數字公司」，但網上未有同樣型號閉路電視資料。
翻查資料，「海康威視」是全球最大影像監控製造商之一，去年在地緣政治下被美國指協助內地打壓新疆少數民族而被列入貿易黑名單。早前香港警方指，所有錄影片段會在錄影日期起計30日後自動刪除，但若執法人員認為片段具有刑偵的調查價值，會按警務處的指定內部程序將片段複製，並跟據內部指引保存及處理錄影記錄，不排除日後增設人臉識別功能，相信最終要安裝逾2,000部。