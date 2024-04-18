警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視

裝有閉路電路的燈柱都貼上一張藍色「閉路電視運作中」告示，並附有二維碼，手機掃描後會連結至警方文件，解釋閉路電視目的及選址原因，又列表稱英國、新加坡及澳門等安裝多少部閉路電視，密度遠比香港高，強調只會拍攝到公眾地方，而且警方使用時有「嚴謹的監督規範」。

傳媒發現該批15組閉路電視，部分內裡設有多個鏡頭，當中涉及3款不同型號，包括網絡攝影機及高速圓頂攝影機。惟3款閉路電視盒上均寫有內地製造字樣及二維碼，二維碼連結至中央監控平台「Guarding Vision」網頁，該網頁憑證的核發對象為「杭州海康威視數字公司」，但網上未有同樣型號閉路電視資料。

翻查資料，「海康威視」是全球最大影像監控製造商之一，去年在地緣政治下被美國指協助內地打壓新疆少數民族而被列入貿易黑名單。早前香港警方指，所有錄影片段會在錄影日期起計30日後自動刪除，但若執法人員認為片段具有刑偵的調查價值，會按警務處的指定內部程序將片段複製，並跟據內部指引保存及處理錄影記錄，不排除日後增設人臉識別功能，相信最終要安裝逾2,000部。