警荃灣及西九龍打擊交通違例　發逾2500張牛肉乾拘5男

荃灣警區一連兩日(14日至15日)於區內採取嚴厲執法行動，主要打擊巴士站、公共小巴站及的士站的違泊車輛及非法使用電動可移動工具等交通罪行，以確保道路暢通及提高道路使用者的對道路安全和守法意識，以保障市民安全。
行動中、警方共發出1,011張定額罰款通知書、22張法庭傳票及拖移兩輛造成嚴重阻塞的車輛。此外，警方亦拘捕兩名分別為37歲及40歲的本地男子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。他們已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。
另外，九龍城警區及西九龍總區交通部昨日(15日)展開聯合行動，在區內多個交通黑點嚴厲執法。行動主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中以單車及行人違例事項為主要打擊目標。
發1,500張「牛肉乾」
行動中，人員共發出超過1,500張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車，並即時拖走8輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。此外，人員亦發出35張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，其中包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路、行人路踏單車、沒有遵從交通燈或標誌踏單車及不小心踏單車等。
兩男涉駕駛白牌車被捕
為打擊白牌車罪行，人員拘捕兩名分別為41歲及49歲本地男子涉嫌「非法載客取酬」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪行。同時，為加強打擊非法駕駛電動可移動工具，人員拘捕一名47歲非華裔籍男子涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及駕駛時務佩戴頭盔等罪行。