警荃灣及西九龍打擊交通違例　發逾2500張牛肉乾拘5男

荃灣警區一連兩日(14日至15日)於區內採取嚴厲執法行動，主要打擊巴士站、公共小巴站及的士站的違泊車輛及非法使用電動可移動工具等交通罪行，以確保道路暢通及提高道路使用者的對道路安全和守法意識，以保障市民安全。

行動中、警方共發出1,011張定額罰款通知書、22張法庭傳票及拖移兩輛造成嚴重阻塞的車輛。此外，警方亦拘捕兩名分別為37歲及40歲的本地男子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。他們已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。